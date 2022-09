REKLAMA

Minister klimatu w pisowskim rządzie Anna Moskwa stwierdziła w wywiadzie dla Radia ZET, że 17 stopni w domu to temperatura dobra dla zdrowia i ona sama wychłodziła mieszkanie do takiego poziomu.

Moskwa twierdzi, że Polacy muszą nauczyć się dobrych nawyków takich jak: wyłączanie światła, ładowarki, a także ogrzewanie mieszkań na poziomie niższych temperatur. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to warszawska polityk twierdzi, że sama się do niej stosuje i obniżyła temperaturę w domu do „17 stopni w przestrzeniach wspólnych i 19 stopni w bardziej użytkowanych”. Pisowska minister zapewnia, że „można się przyzwyczaić” i dodaje, że to zdrowe dla organizmu.

Węgiel w Polsce. „Będzie potrzebna cierpliwość”

– Węgiel jest i będzie. Nie obawiamy się, że go zabraknie. To, co będzie potrzebne przy zakupach węgla to cierpliwość. Trzeba też będzie trochę złamać przyzwyczajenia, że we wrześniu gospodarstwo zaopatruje się na rok lub dwa lata – stwierdziła warszawska polityk w Radiu ZET.

Minister Moskwa zaleciła w radiu stopniowe zakupy węgla, ale zapewniła, że surowca nie zabraknie – tak samo jak peletu, gazu czy drewna – i każdy Polak będzie mógł ogrzać swój dom zimą.