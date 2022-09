REKLAMA

Do 10 lat więzienia grozi 39-letniej kielczance, w mieszkaniu której policjanci znaleźli 400 gramów amfetaminy i 30 gramów suszu, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana. Policjanci zabezpieczyli też dwa rowery, kobieta nie potrafiła wyjaśnić jak znalazły się w jej posiadaniu.

Wtorek, 13 września zdecydowanie nie okazał się szczęśliwy dla 39-latki, do której przed południem zapukali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z kieleckiej komendy. Funkcjonariuszom towarzyszyli policjanci z komisariatu Na Stoku.

– Policjanci pracując nad zebranymi informacjami ustalili, że kobieta może mieć związek z narkotykowym procederem. Przewidywania kryminalnych się potwierdziły, bowiem u kobiety w mieszkaniu znaleźli 400 gramów białego proszku, wstępnie zidentyfikowanego jako amfetamina i 30 gramów suszu wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana – poinformowała PAP sierż. szt. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Oprócz narkotyków policjanci w mieszkaniu kobiety znaleźli także dwa rowery. – Jak się okazało, jeden z nich został skradziony we Wrocławiu, co do drugiego funkcjonariusze mieli wątpliwości czy 39-latka weszła w jego posiadanie w sposób legalny. Kobieta nie ukrywała, że narkotyki należą do niej. Co do rowerów natomiast, nie była w stanie wyjaśnić jak znalazły się w jej mieszkaniu – podkreśliła Perkowska-Kiepas.

39-latka usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może jej grozić kara do 10 lat więzienia.