Policja nowojorska aresztowała Erin Merdy, matkę trójki dzieci, które były nieprzytomne, kiedy znaleziono je na plaży Coney Island. Zmarły w godzinę po przewiezieniu do szpitala. Kobiecie zarzuca się m.in. potrójne morderstwo.

„Erin Merdy została oskarżona o trzy morderstwa drugiego stopnia, postawiono jej trzy zarzuty bezprecedensowej obojętności na życie ludzkie i trzy zarzuty morderstwa z ofiarami w wieku poniżej 11 lat” – podała CNN.

Do tragedii doszło w poniedziałek nad ranem. W wyniku autopsji lekarze ustalili, że przyczyną śmierci trójki dzieci wieku 7 lat, 4 lata i 3 miesiące, było utonięcie. Władze uznały ich śmierć jako potrójne zabójstwo.

Holy shit… This is heartbreaking. A mother with a history of mental health issues is suspected of drowning her three young kids on Coney Island beach early Monday having confessed to family members that she murdered them. Erin Merdy’s children were found unresponsive around… pic.twitter.com/IB7NzRZ99A

— That Guy Shane (@ProfanityNewz) September 13, 2022