Ta ustawa powinna się nazywać ustawą o hodowli dinozaura – ocenia poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz planowane przez PiS zmiany ws. Poczty Polskiej.

Rząd zajmuje się aktualnie projektem nowelizacji prawa pocztowego, zgodnie z którym strata powstała w związku ze świadczeniem pocztowych usług powszechnych ma być finansowana wyłącznie z budżetu państwa.

Sośnierz uważa, że Poczta Polska jest „skansenem jakichś archaicznych procedur” i dlatego nie radzi sobie z konkurencją, dlatego przynosi straty. PiS nie widzi innej możliwości, niż dofinansowanie państwowego molocha z pieniędzy podatników.

– Gdyby nie haracz na „dinozaura” (Pocztę Polską – red.), który wszyscy muszą odprowadzać, gdyby nie wszystkie przywileje dla „dinozaura”, które nie pozwalają konkurencji w pełni rozwinąć skrzydeł, to ten rynek rozwinąłby się już dawno dużo lepiej – wskazuje Sośnierz.

– To, co próbujemy tutaj osiągnąć, to jest samooszukiwanie się. Mamy rzekomo tanią usługę powszechną, podczas gdy do niej dopłacamy z innej kieszeni. To jest jedno wielkie oszustwo – kontynuował poseł Konfederacji.

– Ta ustawa nie ma najmniejszego sensu. Ta ustawa konserwuje tylko coś, co dawno należałoby wypuścić spod klosza i pozwolić temu „dinozaurowi” zmierzyć się z konkurencją. Albo ten „dinozaur” by się pozbierał i jakoś ogarnął, albo by odszedł do muzeum, a my byśmy podziwiali Pocztę Polską tylko w skansenach. A pozostałe placówki można by wykorzystać w sposób bardziej optymalny, skoro ta poczta nie potrafi zrobić zyskownego użytku – podsumował Sośnierz.