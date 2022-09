REKLAMA

Prawdopodobnie dziś przedstawimy szczegóły dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie roku 2022 r. – do pewnego poziomu zużycia, ok. 2000 kWh rocznie – poinformował w czwartek premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki.

Podczas czwartkowego briefingu prasowego w warszawskiej siedzibie PiS premier został zapytany, kiedy będą znane szczegóły w sprawie tzw. wsparcia dotyczącego rachunków za prąd.

REKLAMA

– Chcemy prawdopodobnie dziś jeszcze przedstawić więcej szczegółów – odpowiedział Mateusz Morawiecki. Jak przekazał, rząd chce, by wsparcie dotyczące rachunków za energię elektryczną nie miało formy dopłaty, ale zamrożenia cen energii na poziomie 2022 roku – „do pewnego poziomu zużycia prądu”.

Wyjaśnił, że chodzi o to, by wsparciem objąć „ogromną większość najbardziej potrzebujących rodzin, choć propozycja będzie oznaczała zamrożenie cen dla wszystkich – do pewnego poziomu zużycia”.

– Dodatkowo chcemy wprowadzić pewien mechanizm dodatkowej premii w zamian za oszczędność, która się pojawi. Będzie to cały pakiet, który będzie miał na celu doprowadzenie do zmniejszenia czy relatywnego zmniejszenia zużycia energii i jednocześnie do ograniczenie skutku podwyżek cen, a dla tych, którzy zużywają prąd do wielkości ok. 2000 kWh rocznie, będzie to oznaczało zamrożenie cen energii – powiedział szef rządu warszawskiego.