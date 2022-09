Bezpieczna waporyzacja – zdrowa inhalacja suszu

Pacjenci stosujący konopną terapię dobrze wiedzą, że waporyzacja jest zdrowa i bezpieczna dla organizmu. Umożliwia ona nieszkodliwe inhalowanie kannabinoidów, czyli substancji czynnych zawartych w leczniczej konopi. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i znikomą szkodliwością. Wyjaśniamy czym jest waporyzowanie i dlaczego jest zdrowszą alternatywą tradycyjnej metody przyjmowania THC i CBD.

Czym jest waporyzacja suszu?

Waporyzacja suszu to proces podgrzewania surowca roślinnego, który pozwala uwalniać naturalne substancje aktywne. Wapowanie polega na doprowadzaniu ziół do odpowiedniej temperatury, w której dochodzi do wrzenia i odparowywania leczniczych związków organicznych. W tym celu używa się specjalistyczne urządzenie, czyli waporyzator do suszu. Wytwarzane opary wdychane są do płuc. Tutaj przedostają się do krwi i rozprowadzane są po całym organizmie człowieka. Największą zaletą waporyzowania jest brak dymu – susz się nie spala, a wyziewy wolne są od toksycznych związków.

Efekty uboczne palenia CBD i konopi leczniczej

Lecznicze substancje zawarte w cannabis, czyli kannabinoidy i aromatyczne terpeny, mają wysoki profil bezpieczeństwa, a przeciwwskazań do ich stosowania jest niewiele (wiek młodzieńczy, ciąża, choroby psychiczne). Do skutków ubocznych kannabinoidów zaliczyć można suchość w ustach, przekrwienie oczu i nadmierną senność, które nie są groźne dla zdrowia. Szkodliwość używania marihuany medycznej wynika ze sposobu jej przyjmowania. Do niedawna pacjenci zmuszeni byli palić skręty, aby przyjąć dawkę terapeutycznej substancji. To właśnie palenie jest szkodliwe dla płuc i całego ciała. Powoduje problemy z oddychaniem i kaszel, który może być oznaką poważniejszych chorób wywoływanych przez toksyczne związki wytwarzane w procesie spalania.

Zdrowa alternatywa palenia medycznego suszu

Waporyzacja jest ciekawą alternatywą dla palenia kwiatów konopi, ponieważ podczas podgrzewania suszu roślinnego nie powstaje dym. Uwalniane opary nie zawierają substancji smolistych ani rakotwórczych związków. Jeżeli temperatura waporyzacji nie przekracza 200°C, nie dochodzi do produkcji benzenu. Podczas inhalacji pacjent nie jest narażony na wdychanie niebezpiecznych związków chemicznych, a kuracja nie szkodzi jego zdrowiu. Opary są łagodne dla podniebienia i nie powodują kasłania. Ta forma przyjmowania konopi cieszy się rosnącym zainteresowaniem głównie wśród osób dbających o zdrowie.

Czy waporyzacja jest bezpieczna dla płuc?

Waporyzacja jest bezpieczna dla układu oddechowego. Użytkownik nie naraża płuc na działanie toksyn, a temperatura pary wodnej nie podrażnia przełyku. Odparowywanie suszu CBD i konopi leczniczej jest zdrowsze nie tylko od palenia marihuany medycznej, ale też od używania e-papierosów. Uzyskiwane opary, w przeciwieństwie do aerozolu powstającego podczas vapingu e-liquidów, zawierają wyłącznie naturalne składniki roślinne i lotne cząsteczki wody. Nie ma ryzyka rozwinięcia choroby EVALI, czyli ciężkiego uszkodzenia płuc spowodowanego e-paleniem oleju CBD i wyrobów tytoniowych.

Kiedy waporyzowanie jest szkodliwe?

Jeśli inhalacje wykonuje się za pomocą bezpiecznych urządzeń, nie ma powodów do obaw. Używanie waporyzatorów zbudowanych z bezpiecznych materiałów nie jest groźne dla zdrowia. Jednak wdychanie oparów wytwarzanych przez marnej jakości, najtańszy sprzęt, może budzić zaniepokojenie. Ryzykowne jest też stosowanie surowca roślinnego pochodzące z nielegalnego źródła. Tylko susz kupowany w aptece daje pewność co do czystości składu. Kłopotliwe jest także podgrzewanie surowca w zbyt wysokiej temperaturze, jednak w przypadku markowych urządzeń do inhalacji, maksymalne nastawienia temperatury waporyzacji nie przekraczają bezpiecznego poziom.

Atestowane waporyzatory gwarantują zdrową inhalację

Pacjenci, dla których zdrowotny aspekt inhalacji jest szczególnie waży, mogą zaopatrzyć się w certyfikowany waporyzator, czyli atestowane medyczne urządzenie. Najbardziej rozpoznawalną marką jest Storz Bickel – to niemiecka firma, która w swojej ofercie posiada osobną linię urządzeń medycznych o nazwie Vapormed. Ich inhalatory zbudowane są z tworzyw używanych w medycynie i implantologii. Używanie takiego waporyzatora sprawi, że waporyzacja suszu konopnego będzie maksymalnie bezpieczna dla zdrowia, a zarazem wysoce skuteczna.