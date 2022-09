Czym nawozić drzewa i krzewy ozdobne

O każdą roślinę w ogrodzie należy dbać. Każda jednak może wymagać specyficznego podejścia. Dzisiaj zatem skupimy się na tym, dlaczego warto nawozić drzewa i krzewy ozdobne, kiedy najlepiej to robić oraz jakie preparaty należy stosować.

Dlaczego warto nawozić drzewa i krzewy ozdobne?

Nawozy mogą nam się kojarzyć przede wszystkim z rozległymi polami czy co najwyżej ogródkami przydomowymi. Jednak drzewa i krzewy także warto regularnie nawozić. Dzięki temu będą mogły pięknie i zdrowo rosnąć na żyznej ziemi, które posiada odpowiednie składniki pokarmowe. Nie każda gleba będzie bowiem spełniać wymagania każdej rośliny. Dlatego odpowiednie nawozy są tutaj niezbędne.

Niektóre rośliny wymagają odpowiedniej gleby. Konieczne jest wtedy stosowanie nawozów, dzięki którym zyskamy odpowiednie pH podłoża. Przykładowo rośliny wrzosowate potrzebują niskiego czynnika pH, a drzewa i krzewy kwitnące – wysokiego.

Kiedy należy stosować nawozy?

Najlepiej na samym początku wegetacji i przez okres wzmożonego wzrostu roślin. Wtedy bowiem może wystąpić największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. W razie problemów, zawsze można zajrzeć do atlasu roślin, by sprawdzić, jakie są wymagania konkretnego gatunku.

Glebę nawozimy jeszcze przed sadzeniem roślin, a potem co 2-3 lata. Im roślina starsza, tym rzadziej można ją nawozić. Wyjątkiem są jedynie rośliny owocowe i te na słabych glebach. Dlatego warto zawczasu sprawdzić odczynnik gleby i przekonać się, jakie nawożenie może być najbardziej skuteczne.

Czym nawozić?

Oczywiście wiele zależy od roślin, które będziemy sadzić i które zamierzamy nawozić. Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje nawozów: mineralne i organiczne. Te pierwsze o wiele łatwiej rozpuszczają się w wodzie. To sprawia, że lepiej się przyswajają przez korzenia i o wiele szybciej działają. Nie wolno jednak dawać ich zbyt wiele, gdyż zamiast pomóc, mogą zaszkodzić roślinom. Przez to będą bardziej podatne na choroby oraz szkodniki.

Do nawozów mineralnych zaliczamy m.in. nawozy azotowe (stosujemy je jedynie do czerwca), fosforowe i potasowe (stosujemy je od czerwca). Takie nawozy daje się na wilgotną glebę. Przeważnie można je kupić w postaci proszku lub granulek, które należy rozsypać wokół roślin, a potem delikatnie przekopać grabkami. Na koniec ziemię się podlewa.

W przypadku nawozów organicznych mamy do czynienia ze składnikami pokarmowymi, które pochodzą ze szczątek roślin i zwierząt. Rozkładają się dalej w glebie, a to pozwala roślinom lepiej je przyswajać. Jako że ten proces trwa dosyć długo, może także dłużej działać. Takie nawozy zawierają dodatkowe pożyteczne mikroorganizmy, które uczestniczą w rozkładzie materii organicznej. To wszystko jest z duża korzyścią dla rośliny.

Nawozy organiczne najlepiej stosować przed posadzeniem roślin albo używać w trakcie wegetacji jesienią. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie jesienią z obornika. Ze wszystkimi nawozami, również obornikiem granulowanym, który jest równie skuteczny jak ten świeży, ale pozbawiony przykrego zapachu można, zapoznać się na stronie https://www.target.com.pl/produkty/ogrod/nawozy/.

Podsumowanie

Wszystkie rośliny wymagają szczególnej troski. Drzewa i krzewy ozdobne nie są tutaj wyjątkiem. Konieczne jest ich odpowiednie nawożenie, żeby mogły rosnąć zdrowo i świetnie się rozwijać. Jesień jest szczególnie ważnym czasem, kiedy trzeba wybrać odpowiednie nawozy, który zapewnią roślinom konieczny dostęp do składników odżywczych i pomogą im przetrwać zimowy czas.

Warto zatem sięgać zarówno po nawozy organiczne, jak i mineralne zależnie od potrzeb i indywidualnych preferencji. Dzięki temu możemy stworzyć roślin optymalnie najlepsze warunki, w których będą wspaniale rosły i niczego im nie zabraknie.