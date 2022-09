REKLAMA

– Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, ustala sobie najniższą krajową i na tym kończy się ich odpowiedzialność. Natomiast korzyści mają z tego ogromne – mówił podczas konferencji prasowej prezes Wolnościowców i poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Artur Dziambor zauważa, że „odpowiedzialność przerzucona jest na przedsiębiorców, na pracodawców, na tych, którzy będą musieli po pierwsze wypłacić wyższe pensje, a po drugie będą musieli zapłacić za te pensje i za tego pracownika wyższe podatki”.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości na każdym pracowniku, który będzie zatrudniony w tym momencie i będzie miał podwyższaną stawkę, zarobi kilkaset złotych – mówił prezes Wolnościowców.

Według Artura Dziambora „to jest prawdziwy powód, dla którego rządy jakiekolwiek w ogóle bawią się w utrzymywanie tej tak zwanej najniższej krajowej”. Zdaniem Wolnościowców pensja minimalna powinna zostać zlikwidowana.

Dziambor: „To jest policzek w twarz, to jest splunięcie w twarz”

– Szanowni państwo, jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć jako nauczyciel. Najniższa krajowa w przyszłym roku będzie wynosiła 3490 złotych i to jest więcej niż ma zarabiać nauczyciel początkujący przez pierwsze dwa kata swojej kariery po zakończeniu studiów – powiedział Artur Dziambor.

– Proszę państwo, żebyście mi wskazali kraj w Europie, w Unii Europejskiej, kraj, w którym nauczyciele zarabiają mniej niż najniższa krajowa. Proszę mi wskazać taki kraj – mówił dalej lider Konfederacji na Kaszubach.

– To jest policzek w twarz, to jest splunięcie w twarz nauczycielom i to jest uderzenie w naszą przyszłość. Ponieważ budować należy przyszłość na dobrej, prawidłowej, rozwijającej się, konkurencyjnej edukacji – powiedział poseł Dziambor.

Polityk pyta „jak można być zadowolonym z pracy, gdy dostaje się dwa przelewy”. – Jeden to będzie pensja, a drugi będzie nazywał się „wyrównanie do najniższej krajowej”. To jest uwłaczające. To jest podłe – powiedział prezes Wolnościowców.

Artur Dziambor stwierdził, że nie wyobraża sobie tego „co nadchodzi w edukacji” i to „również w związku z podniesieniem minimalnej krajowej”.

