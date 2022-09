REKLAMA

Posłowie Konfederacji Grzegorz Braun i Michała Urbaniak zareagowali na słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który mówił o perspektywie rewizji granicy polsko-niemieckiej.

– Chciałbym powiedzieć, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt (kanclerz RFN w latach 1969–1974 – red.) i raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski po setkach lat naszej historii – mówił na gali M100 Media Awards w Poczdamie.

– No szanowni państwo, to jest dość jednak rzadka, może nawet bezprecedensowa w stosunkach polsko-niemieckich, pogróżka. Pogróżka, która jest oczywiście prostackim odwetem za akt, który został przeprowadzony skutecznie i z udziałem Konfederacji przez parlament, to jest uchwała w sprawie reparacji wojennych, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje się wyegzekwować – mówił na konferencji Konfederacji poseł Grzegorz Braun.

Michał Urbaniak stwierdził z kolei, że „od lat widzimy w Polsce Niemcy mają prosty wjazd do tego, żeby rozgrywać polskich polityków”.

Poseł Urbaniak wezwał rządu PiS-u i polskie służby dyplomatyczne „do tego, by w końcu podjęły bardziej skuteczną ofensywę i bardziej zwierały szeregi w kwestii tego właśnie, jak wygląda polityka międzynarodowa z naszym zachodnim sąsiadem”.

Poseł z narodowego skrzydła Konfederacji stwierdził, ze PiS populistycznie używa tematu reparacji przed wyborami, ale nie podejmuje konkretnych działań. Konfederacja uważa, że po wypowiedzi kanclerza Niemiec od razu polskie MSZ powinno wezwać na rozmowę niemieckiego ambasadora, a nota dyplomatyczna ws. odszkodowań wojennych już dawno powinna być gotowa i wysłana do Berlina.

Skandaliczna wypowiedz Scholza o rewizji polskich granic!