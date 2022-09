REKLAMA

Podczas czuwania przy trumnie brytyjskiej królowej Elżbiety II doszło do incydentu z powodu którego przerwano na moment transmisję z wydarzenia.

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września. Miała 96 lat. Trumnę z jej ciałem przewieziono ze Szkocji do Pałacu Westminsterskiego – siedziby brytyjskiego parlamentu znajdującej się w Anglii. Poddani ustawiają się w długich kolejkach, by pożegnać zmarłą głowę państwa.

Ciała królowej pilnują żołnierze. Ostatnio przy trumnie doszło do incydentu z udziałem jednego z nich. Żołnierz pełniących wartę honorową przy trumnie królowej stracił przytomność i wylądował twarzą na kamiennej podłodze.

Inni żołnierze nie zareagowali – zabrania im tego protokół. Do mężczyzny, który osunął się na ziemię podbiegli policjanci i pracownicy budynku. Z powodu incydentu na kilka minut przerwano transmisję na żywo z budynku Westminster Hall.

