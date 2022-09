REKLAMA

Słynny przed laty angielski piłkarz David Beckham został w piątek zauważony w kolejce osób czekających, aby przejść koło trumny z ciałem królowej Elżbiety II – podały brytyjskie media.

47-letni obecnie Beckham ubrał się w ciemny garnitur i kaszkiet, ale nie udało się pozostać incognito i stosunkowo niedaleko wejścia do Pałacu Westminsterskiego, gdzie wystawiona jest trumna, został rozpoznany.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain's 'special' Queen. Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt. Read more here: https://t.co/98u47I72Ug pic.twitter.com/028wgZcFgc — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

Jak informują brytyjskie media, spowodowało to niewielkie zamieszanie, bo ludzie zaczęli sobie robić z nim zdjęcia i kolejka przestała się przesuwać do przodu. Beckham, zapytany o to jak długo czeka w kolejce, odparł, że 12 godzin – od 2.15 w nocy.

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty 'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left' David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB — ITV News (@itvnews) September 16, 2022

W zeszłym tygodniu Beckham napisał na Instagramie, że fala smutku, jaka rozlała się na świecie po śmierci Elżbiety II pokazuje, jak bardzo nas inspirowała. „Jestem naprawdę zasmucony śmiercią Jej Wysokości Królowej. (…) To, jak zdruzgotani wszyscy się dziś czujemy, pokazuje, ile znaczyła dla ludzi w tym kraju i na całym świecie. Jak bardzo inspirowała nas swoim przywództwem. Jak nas pocieszała, gdy czasy były ciężkie. Do ostatnich dni służyła swojemu krajowi z godnością i wdziękiem” – napisał.

Beckham, który w latach 1996-2009 rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, został w 2003 r. odznaczony przez Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego.

Od środowego popołudnia trumna z ciałem Elżbiety II jest wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i pozostanie tam do poniedziałku, czyli dnia pogrzebu, aby dać mieszkańcom Wielkiej Brytanii możliwość pożegnania zmarłej monarchini i oddania jej hołdu. Jednak choć Westminster Hall otwarty jest w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a przechodzący mają dosłownie kilka sekund na zatrzymanie się przy trumnie, kolejka wciąż się wydłużała.

Wraz z wpuszczeniem pierwszych osób brytyjskie ministerstwo cyfryzacji, kultury, mediów i sportu uruchomiło w internecie serwis pokazujący aktualną długość kolejki, jakie punkty charakterystyczne są w pobliżu jej końca oraz szacowany czas oczekiwania na wejście. W piątek przed południem ministerstwo poinformowało, że ciągnąca się wzdłuż południowego brzegu Tamizy kolejka ma długość 7,9 km, co oznacza, że osiągnęła maksymalną przewidzianą długość, a czas oczekiwania wynosi co najmniej 14 godzin, zatem na minimum sześć godzin wstrzymana zostaje możliwość dołączania do niej przez nowe osoby.

Pierwsze osoby stanęły w kolejce już w poniedziałek koło południa – na ponad dwie doby przed przewiezieniem trumny do Pałacu Westminsterskiego.