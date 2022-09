REKLAMA

Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz powiedział w rozmowie z PAP.PL, iż nie jest wykluczone, że będą działania prawne po materiale TVN24 na temat prac komisji; b. szef MON mówił też, że być może przed sądem należy postawić nie tyle dziennikarzy, co polityków „eksponujących oszustwa”.

W poniedziałek w programie „Czarno na białym” w TVN24 został wyemitowany reportaż „Siła kłamstwa”, w którym przedstawiono materiały wskazujące na to, że podkomisja Antoniego Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska, a które nie zostały opublikowane. W programie podano, że co najmniej od grudnia 2020 r. Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

Zarzuty te odpierał po publikacji szef podkomisji. W oświadczeniu napisał, że komisja „opublikowała wszystkie wyniki symulacji NIAR (amerykańskiego instytutu badającego katastrofę – PAP) zgodnie z obowiązującym kontraktem, ukazujące skutki rozbicia samolotu uderzającego w ziemię według założeń komisji (Jerzego) Millera” (Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – komisja wojskowa, która w 2011 r. zaprezentowała swój raport o katastrofie smoleńskiej – PAP). Z kolei w Sejmie Macierewicz mówił, że celem symulacji NIAR było sprawdzenie wiarygodności poprzednich ustaleń i że zostały one sfalsyfikowane. Jak dodał, tupolew w wyniku wybuchu został zniszczony jeszcze w powietrzu. „Samolot nie rozbił się tak, jak zakładała wasza komisja (Millera – PAP), rozbił się nad ziemią” – oświadczył.

Macierewicz był pytany w piątek w rozmowie z PAP.PL, czy – skoro zarzuca, że w materiale TVN24 są kłamstwa i manipulacje – będzie podejmował kroki na drodze prawnej.

„To jest niewykluczone, rzeczywiście tam są takie oszustwa i kłamstwa, które są po prostu zupełnie szokujące. Jednym z bardzo dobrych przykładów jest ich stwierdzenie że pan (Mirosław) Tarasiuk (b. ekspert podkomisji – PAP) w swojej ekspertyzie z 2017 stwierdza, że dźwięk który my zidentyfikowaliśmy jako dźwięk wybuchu (…), w ogóle w żaden sposób nie jest dźwiękiem podobnym do wybuchu materiałów wybuchowym. Jest dokładnie inaczej. W ekspertyzie z 2017 roku jednoznacznie stwierdza, że jest najbliższy dźwiękowi wybuchu materiału wybuchowego RDX i innych które zidentyfikowaliśmy na fragmentach samolotu” – powiedział Macierewicz.

Mówił, że w materiale TVN24 jest więcej przykładów nieprawdziwych informacji. „Czy należy dziennikarzy stawiać przed sądem, to jest osobna dyskusja i być może nie tyle dziennikarzy, może posłów którzy w oparciu o ten materiał eksponują te oszustwa. Być może polityków, którzy kłamią i próbują za wszelką cenę obronić pana Putina, który jest odpowiedzialny za śmierć prezydenta RP” – powiedział Macierewicz.

Dopytywany, czy zatem będą pozwy, jeśli chodzi o posłów, powiedział, że „jest to prawdopodobne”. „Ale nie chcę teraz o tym przesądzać, muszą tę sprawę zanalizować prawnicy mając, świadomość jak działają dzisiaj sądy” – dodał Macierewicz.

„Jeżeli opinia publiczna uważa, że przekazanie do sądu ich kłamstw jest dowodem na to, że my nie mamy wątpliwości co do tego, że to jest kłamstwo, to oczywiście można to zrobić. Ale tak naprawdę przecież dużo bardziej skutecznym byłoby powtórzenie tej symulacji na oczach opinii publicznej. Może zróbmy ten eksperyment tak, aby opinia publiczna mogła to raz jeszcze zobaczyć, żeby mogła zobaczyć całość działań i materiałów jakie przeanalizowaliśmy, myślę, że to jest ważniejsze” – powiedział Macierewicz. (PAP)

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.