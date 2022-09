REKLAMA

Amerykański piosenkarz i producent muzyczny R.Kelly został uznany przez sąd w Chicago winnym m.in. nakłaniania nieletnich dziewcząt do współżycia seksualnego i posiadania pornografii dziecięcej. Był to ostatni proces federalny laureata nagrody Grammy, który ma już wyrok 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

To kolejny proces, w którym R.Kelly, zdobywca nagrody Grammy za przebój „I believe I can fly”, został uznany za winnego.

REKLAMA

W czerwcu br. został skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

W sumie w zakończonym w środę procesie R.Kelly został uznany winnym w sześciu z 13 zarzutów. Sąd federalny w Chicago oczyścił go jedynie z oskarżenia o utrudniania sprawy stanowej z 2008 roku, dotyczącej pornografii dziecięcej, która zakończyła się jego uniewinnieniem. Prokuratura poinformowała, że wyrok zostanie ogłoszony wkrótce.

BREAKING: A federal jury in Chicago found R. Kelly guilty on 6 counts of producing child pornography and enticing minors into sex, but cleared him of rigging his 2008 child pornography trial.

He is already serving 30 years in New York for sex trafficking. pic.twitter.com/8FlDDUhBYp

— AJ+ (@ajplus) September 14, 2022