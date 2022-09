REKLAMA

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w piątek umowę na dostawę dla polskich sił zbrojnych 48 koreańskich lekkich samolotów bojowych FA-50. „Otwierają się nowe perspektywy przed polskimi siłami zbrojnymi; to skok generacyjny” – przekonywał Błaszczak.

W piątek w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę dla polskich sił zbrojnych 48 koreańskich lekkich samolotów bojowych FA-50.

„To kolejny historyczny dzień, kiedy otwierają się nowe perspektywy przed polskimi siłami zbrojnymi” – mówił Błaszczak podczas uroczystości.

Szef MON podkreślił, że nowe samoloty FA-50 zastąpią stare MiGi-29, zaś zmianę tę uznał za skok generacyjny. „48 samolotów FA-50 będzie znaczącym wzmocnieniem polskich sił powietrznych” – dodał.

Zwracał również uwagę, że koreańskie samoloty wywodzą się z tej samej rodziny, co samoloty F-16 i F-35. „Pilot F-16 czuje się w samolocie FA-50 jak u siebie” – mówił Błaszczak.

„Zamawiając nowoczesną broń dla wojska polskiego kierujemy się czterema kryteriami: potrzeby, nowoczesności, szybkości i pewności dostaw, kompatybilności. Wszystkie te kryteria są spełnione dzięki naszej współpracy z Koreą Południową” – oświadczył wicepremier.

Pierwsze 12 samolotów FA-50 trafi do Polski w przyszłym roku. Jak mówił Błaszczak, będą one skonfigurowane w taki sposób, w jaki są wykorzystywane przez siły Korei Południowej. Z kolei kolejne 36 samolotów będzie skonfigurowanych zgodnie z dodatkowymi wymaganiami polskich sił powietrznych. Zapowiedział, że w listopadzie br. pierwsi polscy piloci polecą do Korei Południowej żeby szkolić się na FA-50.

„Umowy zawierają także pakiet szkoleniowy wraz z trenażerami, symulatorami, pakiet logistyczny. Jesteśmy umówieni także co do tego, że w Polsce powstanie centrum serwisowe na bazie współpracy Korea Aerospace Industries z Polską Grupą Zbrojeniową” – powiedział Błaszczak.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych@AndrzejDuda w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego wziął udział w zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra @MON_GOV_PL @mblaszczak umowy na zakup samolotów FA-50. pic.twitter.com/BxSyylxliV — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 16, 2022

Jak zapowiedział wicepremier, zadaniem nowych koreańskich samolotów będzie patrolowanie nieba nad Polską i innymi państwami NATO. „Naszym celem jest tak wzmocnić polskie siły powietrzne, tak wzmocnić w ogóle polskie siły zbrojne, żeby odstraszyć agresora. Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesie pokój na świecie. Naszym celem jest to, żeby odstraszając agresora utrzymać pokój na świecie” – oświadczył szef MON.