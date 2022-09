REKLAMA

Zaniepokojona sygnałami od nauczycieli Fundacja Życie i Rodzina przygotowała specjalne materiały dla pedagogów.

„Po tym, jak przygotowaliśmy oświadczenie dla rodziców ws. gender w szkole, otrzymaliśmy informację, że także nauczycieli próbuje się przymuszać do tego, aby osoby z zaburzeniami identyfikacji płciowej traktować zgodnie z ich subiektywnym odczuciem, a nie rzeczywistą płcią (np. w sytuacjach dotyczących korzystania z toalet, przebieralni lub poprzez użycie zaimków niezgodnych z płcią biologiczną)” informuje na swojej stronie Fundacja Życie i Rodzina.

„Genderowanie” – czyli przypisywanie płci, jaką dana osoba sobie wymyśli – wchodzi do szkół tylnymi drzwiami i staje się przyczynkiem do terroryzowania zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dyrektorzy stosują presję, aby ich podwładni nazywali wybranych chłopców imionami żeńskimi lub dziewczynki imionami męskimi. Realizuje się plan, by złamać sumienia i zmusić do przyjęcia optyki gender.

Prawnicy Fundacji przygotowali wzór oświadczenia dla nauczycieli oraz ekspertyzę prawną na temat opisanych wyżej praktyk. Oświadczenie należy wydrukować, uzupełnić, przekazać dyrekcji szkoły i wziąć na kopii potwierdzenie złożenia pisma.

Gdyby przełożeni mieli wątpliwości jak postąpić, zespół prawny Fundacji przygotował także stosowną ekspertyzę. Wskazuje ona, że naciski na tzw. „genderowanie” i próby łamania sumień nauczycieli są niezgodne z prawem.

Oświadczenie oraz opinię prawną można pobrać ze strony Fundacji Życie i Rodzina: KLIKNIJ TUTAJ.