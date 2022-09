REKLAMA

Straż graniczna Kirgistanu potwierdziła w piątek wieczorem, że pomimo wynegocjowanego wcześniej zawieszenia broni, na granicy z Tadżykistanem toczą się walki; wcześniej informowała o tym strona tadżycka.

Władze Kirgistanu twierdzą również, że zaobserwowały dodatkowe siły tadżyckie i sprzęt wojskowy na granicy – napisała agencja Reutera.

Oba kraje oskarżają się wzajemnie o ponowne rozpoczęcie walk na spornym obszarze, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni, które zostało uzgodnione przez prezydentów Kirgistanu i Tadżykistanu Sadyra Dżaparowa i Emomali Rachmona. Porozumienie zostało wynegocjowane na odbywającym się w Uzbekistanie szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i teoretycznie weszło w życie o godz. 16.00 czasu lokalnego (godz. 12.00 w Polsce).

