W spektakularnym pożarze spłonął w piątek 218-metrowy biurowiec w mieście Changsha na południu Chin – przekazała agencja AFP. Ogień został już ugaszony, w wydarzeniu nikt nie ucierpiał – poinformowała lokalna straż pożarna.

Na nagraniach publicznej telewizji CCTV widać ogromne płomienie trawiące 42-piętrowy budynek, należący do koncernu China Telecom i unoszący się nad nim gęsty czarny dym. Jedna ze stron wieżowca zmieniła się w wypalony szkielet.

Według wstępnych ustaleń pożar najpierw ogarnął jedną ze ścian zewnętrznych budynku – podała straż pożarna.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire

Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true🙏 pic.twitter.com/gxzpiKR22S

— 🍉 田里的猹 (@melonconsumer) September 16, 2022