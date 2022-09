REKLAMA

Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę na wschodzie kraju, zwiększając presję na rosyjskie pozycje i szlaki logistyczne w obwodzie charkowskim, ługańskim i donieckim – ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank przytacza informacje ze źródeł rosyjskich, że Ukraińcy kontynuują lądowe operacje na południowy zachód od Iziumu, w pobliżu Łymanu i na wschodnim brzegu rzeki Oskoł, zmuszając rosyjskie wojska do wycofania się z niektórych obszarów wschodniej Ukrainy i wzmocnienia innych pozycji.

REKLAMA

„Rosyjskim wojskom na wschodzie Ukrainy będzie prawdopodobnie ciężko utrzymać linie obrony, jeśli siły ukraińskie będą naciskały dalej na wschód” – ocenia ISW.

#Ukrainian forces are continuing #counteroffensive operations in eastern Ukraine, increasingly pressuring #Russian positions and logistics lines in eastern #Kharkiv, northern #Luhansk, and eastern #Donetsk oblasts.https://t.co/0J8K4NGU1C pic.twitter.com/CHORgJIZ6H

— ISW (@TheStudyofWar) September 16, 2022