Londyńska policja metropolitalna poinformowała w nocy z piątku na sobotę o zatrzymaniu w Westminster Hall mężczyzny, który wybiegł z kolejki podbiegł do wystawionej tam trumny z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Przebieg incydentu, do którego doszło ok. godz. 22 londyńskiego czasu, nie jest do końca jasny. Najprawdopodobniej mężczyzna, który wybiegł z kolejki zdołał wbiec na katafalk, na którym ustawiona jest trumna, zanim został obezwładniony przez strzegących jej żołnierzy.

Dziennik „The Guardian” podał, że zdołał dotknąć trumny, z kolei amerykański „Wall Street Journal” – że próbował ściągnąć królewski sztandar, którym jest ona przykryta. W krótkim komunikacie policja poinformowała jedynie, że po „zajściu”, do którego doszło w Westminster Hall, zatrzymany został mężczyzna i przebywa on policyjnym areszcie.

To pierwszy incydent, do którego doszło w Westminster Hall, gdzie od środowego popołudnia trumna z ciałem Elżbiety II wystawiona jest na widok publiczny.

Przez salę znajdującą się w Pałacu Westminsterskim, obok ustawionej na katafalku trumny, może przejść, aby oddać hołd, każdy, ale trzeba najpierw odstać kilkanaście godzin w kolejce do wejścia. Według planu, trumna ma tam pozostać do poniedziałku rano, czyli do dnia pogrzebu.