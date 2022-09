REKLAMA

Izrael przeprowadził w sobotę w nocy atak powietrzny na międzynarodowe lotnisko w Damaszku w Syrii oraz na inne pozycje na południe od stolicy. Według cytowanego przez Reutersa komunikatu syryjskiej armii w wyniku tej operacji zginęło pięciu żołnierzy.

Na skutek uderzenia doszło do szkód materialnych, ale nie poinformowano, czy międzynarodowe lotnisko w Damaszku utraciło zdolność operacyjną.

Izrael nasilił ataki na syryjskie lotniska, aby uniemożliwić Iranowi coraz częstsze wykorzystywanie dróg powietrznych do dostarczania broni sojusznikom w Syrii i Libanie, w tym Hezbollahowi – wyjaśnia Reuters, powołując się na źródła dyplomatyczne i wywiadowcze.

Explosions can be heard in the #Damascus area a short time ago during reported Israeli airstrikes. #Syria pic.twitter.com/FT3rTtvr3A

— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 16, 2022