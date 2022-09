REKLAMA

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji był gościem programu „6. dzień tygodnia w Radiu ZET”. Polityk partii KORWiN odniósł się między innymi do otwarcia kanału na Mierzei Wiślanej.

W sobotę otwarta zostanie nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyska niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Dzień później, 18 września, kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających.

„Przykład takiego misia na miarę naszych czasów”

– Mnie martwi przede wszystkim to, że na tym przykładzie widać, bo oczywiście sama idea, koncepcja jest celowa, słuszna i opłacalna, natomiast martwi mnie to, że na tym przykładzie widać to, co zwykle w inwestycjach państwowych, tzn. całkowicie oderwane od rzeczywistości koszty – powiedział na antenie Radia Zet Konrad Berkowicz.

– Porównajmy choćby jak Saudyjczycy 60-kilometrowy przekop robili w związku ze swoimi animozjami z sąsiadem, to płacili trzysta razy mniej za kilometr przekopu – stwierdził poseł, dodając, że „oczywiście tam są inne warunki, jest pustynia, jest łatwiej”.

– To jest kolejny przykład takiego misia na miarę naszych czasów, gdzie w oczywisty sposób przy takiej wielkiej inwestycji tworzy się mnóstwo spółek, które się obsadza ludźmi, którzy mają utrzymywać określoną władzę polityczną, gdzie się docenia ludzi i tam przepływają ogromne pieniądze, a żeby te pieniądze tak ogromne na to zapłacić to oczywiście trzeba podnosić podatki – dodał.

Polityk przypomniał, że PiS „podnosił podatki kilkadziesiąt razy w tej kadencji, a w efekcie mamy inflację”. – Przy okazji zwrócę uwagę, że autostrady w Polsce należą do jednych z najdroższych autostrad na całym świecie, co też o czymś świadczy, bo nie ma powodów obiektywnych w Polsce dlaczego autostrady miałyby być najdroższe na świecie, nie mamy najdroższej siły roboczej – wskazał.

Poseł @KonradBerkowicz o potędze światowej Polski, która pozwala naszym panującym, dokonywać jednych z najdroższych inwestycji na świecie pic.twitter.com/s2zbln6iQE — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 17, 2022