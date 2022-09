REKLAMA

Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną to jest wielkie zwycięstwo Polski, patriotów, wszystkich tych, którzy rozumieją słowo suwerenność i rozumieją znaczenie suwerenności – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas sobotniej uroczystości oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego.

– Chcę ogłosić, że mimo trudnego położenia Rzeczypospolitej Polskiej, geopolitycznego w tej części Europy od ponad tysiąclecia, mimo wichrów wojen, które przyginały nas bardzo często do ziemi, mimo milionowych strat w naszym narodzie, mimo osobistych tragedii, które przeżyły polskie rodziny, pokolenia, mimo wszystkich przeciwności, mimo trudnych czasów, mimo lat komunizmu; mimo wszystkiego tego co działo się także i w ciągu ostatnich 30 lat Polska zwycięża. Zwycięża dziś tutaj na Mierzei Wiślanej – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że „otwarcie tej inwestycji, jej zakończenie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania; tego szlaku wodnego, który będzie umożliwiał swobodne przepływanie pomiędzy Morzem Bałtyckim, Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, Elblągiem, Tolkmickiem, to jest wielkie zwycięstwo Polski, wielkie zwycięstwo patriotów, to jest wielkie zwycięstwo wszystkich tych, którzy rozumieją słowo suwerenność i rozumieją znaczenie suwerenności i to wewnętrzne i to zewnętrzne – międzypaństwowe”.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach w TVP głos w sprawie tej inwestycji zabrał senator PO Jerzy Wcisła. Jak mówił, wcale nie jest to wielki sukces.

– Przypomnę i uściślę, że otwierana jest tylko ta część na Mierzei, czyli przekop Mierzei Wiślanej, ten krótki 1300-metrowy kanał, a nieotwierany jest tor wodny. I to jest w harmonogramie przewidziane dopiero w połowie przyszłego roku, ale nie to jest najgorsze – wyjaśnił.

– Najgorsze jest to, że ten tor wodny jest przewidziany – jego zakończenie – kilometr przed portem, czyli de facto żaden statek przez kanał przez Mierzeję nie dopłynie do portu w Elblągu – wskazał polityk. Ocenił, że „to jest bandytyzm. Tego innym słowem nie da się określić”.