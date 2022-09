REKLAMA

Do silnego trzęsienia ziemi w bliskiej odległości od położonego na wschodzie Tajwanu miasta Taitung doszło w sobotę o 21.40 czasu lokalnego. Tajwańskie służby geologiczne poinformowały, że trzęsienie wyniosło 6,4 w skali Richtera. Nie ma na razie informacji o ofiarach ani o poważnych zniszczeniach.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości zaledwie 7 km i zostało zakwalifikowane przez służby jako „silne trzęsienie” (6 poziom trzęsienia na 7 poziomowej tajwańskiej skali). Wstrząsy były odczuwalne niemal na całym Tajwanie, najsilniej na wschodzie i południu kraju, w tym w położonym w południowej części wyspy mieście Kaohsiung.

Report: 👀 Some unverified visual from the earthquake affected Kaohsiung Cheng Yi, 24th Floor Swimming Pool Kaohsiung City, #Taiwan 17.09.2022 – Earthquake magnitude of 6.6 pic.twitter.com/y6c2FpC4t1 — OsintTv📺 (@OsintTv) September 17, 2022

O wyjątkowej sile trzęsienia może świadczyć fakt, że pomimo dużej odległości od epicentrum, mocno kołysały się również budynki w stolicy kraju, Tajpej. Nadal pojawiają się wstrząsy wtórne, do godz. 22.20 odnotowano dodatkowe osiem mniejszych trzęsień, o intensywności 3-5 w skali Richtera.

Premier Su Tseng-chang na swoim Twitterze przekazał, że w związku z silnym trzęsieniem ziemi poprosił odpowiednie służby o natychmiastowe zapoznanie się z sytuacją w kraju i ocenienie, czy pojawiły się zniszczenia.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.5 || 38 km N of Taitung City (Chinese Taipei) || 15 min ago (local time 22:45:28). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Nj3Z86KwuW — EMSC (@LastQuake) September 17, 2022

Jest to największe w tym roku trzęsienie ziemi. Tajwan położony jest w pobliżu styku dwóch płyt tektonicznych i dlatego trzęsienia ziemi w tym wyspiarskim kraju nie należą do rzadkości. We wrześniu 1999 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 pochłonęło tam ponad 2400 ofiar śmiertelnych. W 2018 roku w wyniku trzęsienia o magnitudzie 6,4 w mieście Hualien zginęło 17 osób.