Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w sobotę przed burzami z gradem na północy kraju i intensywnymi opadami deszczu w południowo-wschodniej części kraju, gdzie prognozowane są sumy opadów od 35 do 50 mm.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które do sobotniego wieczora mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim oraz w części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

➡️na północy Polski pogoda wietrzna i deszczowa a do tego pojawią się burze i opady gradu. ➡️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad pic.twitter.com/2ZgZmnWXBc

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Natomiast w części województwa podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami deszczu. Prognozowany jest tam deszcz o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, suma opadów od 35 do 50 mm. Alert obowiązuje od sobotniego wieczora do godz. 11 w niedzielę.

Na południowym wschodzie pochmurno, opady deszczu do 25 mm, Bieszczady do 40 mm. Pozostały obszar z przelotnymi opadami do 10mm, Pomorze do 15mm, burze.

W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni#IMGW pic.twitter.com/COY9umkA5O

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 17, 2022