REKLAMA

Armia ukraińska poinformowała we wtorek 20 września o zestrzeleniu aparatu bezzałogowego, wyprodukowanego w Iranie. Był używany przez atakujące Ukrainę wojska rosyjskie. Dron bojowy Shahed-136 został zestrzelony w obwodzie mikołajewskim na południu Ukrainy.

Aparat zestrzeliły oddziały obrony przeciwlotniczej Dowództwa Południe sił zbrojnych Ukrainy – podała agencja Ukrinform. Potwierdza to, że Rosjanie uzupełniają swoje zapasy wojskowe gdzie się da.

REKLAMA

Ukrinform podaje, że Rosjanie oznaczają te drony własną nazwą Gerań-2. O zestrzeleniu najprawdopodobniej takiej samej maszyny w obwodzie charkowskim armia ukraińska informowała także przed tygodniem.

Shahed-136 to bojowe drony-kamikadze o zasięgu 2,5 tys. kilometrów. Aparaty te są stosunkowo nieduże i latają nisko, przez co są trudne do wykrycia dla ukraińskich systemów obrony powietrznej.

Shahedy przemalowane w rosyjskie barwy miały kilka dni temu zniszczyć m.in. dwie samobieżne haubice 152 mm, dwie haubice 122 mm i dwa transportery opancerzone. Irańskie drony są używane przez Rosjan przede wszystkim w obwodzie charkowskim.

#Ukraine: In the first credible sighting of Iranian drones in use by Russian forces, here we see the remains of a HESA Shahed-136 loitering munition (or a design based on it), which is made in Iran. From the appearance, it seems it likely detonated.

Images via @kms_d4k pic.twitter.com/LUBKrPAMNc

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2022