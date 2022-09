REKLAMA

Tomasz Sommer zapowiedział jesienną ofensywę Najwyższego CZASu! Powiedział m.in. o tym, gdzie będzie można obejrzeć nasz film o Jedwabnem.

W czasie swojego programu redaktor naczelny Tomasz Sommer zapowiedział tzw. jesienną ofensywę Najwyższego Czasu! Na początku przypomniał wszystkim widzom o tym, że nasz film o zbrodni w Jedwabnem można już obejrzeć w Internecie. Ponadto zapowiedział, w jakich miastach już niedługo odbędą się pokazy na żywo.

Najbliższy pokaz filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa” będzie miał miejsce w sobotę 24 września o godzinie 11.00 w małej sali kinoteatru Polonez w Skierniewicach.

Ponadto w czwartek 29 września o godzinie 13.00 w Centrum Filmowym w Gdyni nasza produkcja zostanie wyświetlona w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Filmowym NNW. Wstęp wolny w obu przypadkach!

Tomasz Sommer o Konferencji Prawicy Wolnościowej

Ponadto red. Tomasz Sommer ujawnił, że prace nad filmem biograficznym o Stanisławie Michalkiewiczu są już na ukończeniu. Produkcja „Alfabet Michalkiewicza” najprawdopodobniej zostanie zaprezentowana podczas kolejnej edycji Konferencji Prawicy Wolnościowej. Tym razem impreza jest planowana na dni 12-13 listopada (weekend). Spotkamy się w Centrum Prasowym Foksal.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (trzymajcie kciuki!), to w ramach tego wydarzenia uda nam się również przedstawić inny film, nad którym pracujemy. Chodzi o produkcję poświęconą ks. Ignacemu Skorupce, który stał się symbolem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, kiedy to polska armia zdołała zatrzymać nawałę bolszewików. Duchowny zginął w czasie walk, podtrzymując na duchu żołnierzy.

Wracając jeszcze do samej Konferencji… Chcemy zorganizować m.in. debatę poświęconą przyszłości prawicy, w czasie której prelegenci oceniliby, co udało się osiągnąć Konfederacji po 4 latach obecności w Sejmie. Szczegółowy program imprezy będziemy wysyłać do wszystkich naszych sympatyków. Do zobaczenia jesienią!

