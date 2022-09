REKLAMA

Taki ktoś zawsze się znajdzie. Kiedyś był to „niewierny Tomasz”, teraz pojawił się Mohamed. 20 września przed sądem stanął niejaki Muhammad Khan. Mężczyzna został aresztowany w Westminster Hall po próbie zbliżenia się do trumny Elżbiety II. Podobno chciał osobiście sprawdzić, czy rzeczywiście nie żyje…

W piątek 28-letni Muhammad Khan stanął w długiej kolejce, aby zbliżyć się do trumny. Kiedy wszedł do holu Westminsteru, gdzie była wystawiona, podszedł w kierunku katafalku i chwycił oburącz płótno, które drapowało trumnę. Natychmiast został zatrzymany.

We wtorek stanął w sądzie Westminster w związku z zarzutami zakłócenia porządku publicznego. Oskarżony „cierpi na delirium i myślał, że królowa nie umarła” – stwierdził sędzia Michael Snow. Delikwent uważał, że to sprawka Karola, a Królowa nadal żyje – wyjaśniał sędzia.

Sędzia nie przesłuchał Muhammada Khana, którego lekarze uznali za niezdolnego do wzięcia udziału w postępowaniu. Ten jedynie potwierdził swoje nazwisko, datę urodzenia i adres. Khan został zwolniony za kaucją, pod warunkiem, że pozostanie w szpitalu psychiatrycznym we wschodnim Londynie. Następna cześć rozprawy odbędzie się 18 października.

Who is Muhammad Khan

Muhammad Khan Bio – Muhammad Khan Wiki

Muhammad Khan, 28, was charged under the Public Order Act following his arrest at Westminster Hall on Friday after attacking the Queen's coffin.https://t.co/Sap653MiGd pic.twitter.com/dxLP44dkrr

— prizebondlives (@WorldWikis) September 18, 2022