Rzecznik PiS Radosław Fogiel zadeklarował, że węgiel na zimę będzie dostępny, ale problemem może okazać się jego cena.

Nie da się ukryć, że węgiel drożeje w błyskawicznym tempie. Ma to swoje przyczyny m.in. w odcięciu dostaw surowca z Rosji, która znajduje się w konflikcie z Ukrainą. Rząd zdecydował się na sprowadzanie węgla z całego świata, bo oczywiście własnego nam brakuje (o ironio). Niemniej jednak z różnych stron można usłyszeć głosy, że i tak zabraknie węgla do palenia w domowych piecach. Jednak takiemu scenariuszowi zaprzecza rzecznik PiS Radosław Fogiel, którego zdaniem nie musimy się o to martwić, zwłaszcza że rząd szykuje dodatki pomocowe.

„Węgiel na zimę będzie. Jestem pewien. Mamy takie informacje ze wszystkich resortów. To skomplikowana operacja logistyczna, w której biorą udział SSP, Agencja Rezerw Materiałowych, porty, PKP Cargo itd. Rzeczywiście problemem jest cena, tego nikt nie ukrywa i stąd nasze rozwiązania dotyczące dodatków dla użytkowników (…) Można zamykać oczy, uważać, że tego nie ma i krzyczeć, jak zirytowane dziecko, że to wina rządu, ale to nie polski rząd wywołał wojnę na Ukrainie” – przekonywał rzecznik PiS Radosław Fogiel w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Rzecznik PiS o jesiennej rekonstrukcji rządu

W czasie audycji rzecznik PiS skomentował również temat medialnych pogłosek o jesiennej rekonstrukcji rządu. Jak podkreślił, na ten moment nie ma żadnych planów, a same spekulacje zawsze są obecne w przestrzeni publicznej.

„Oczywiście zawsze mogą zdarzyć się jakieś drobne zmiany w składzie Rady Ministrów, w składzie kierownictw resortów, to jest rzecz naturalna. Na bieżąco wszyscy są oceniani, ale projektu pod tytułem rekonstrukcja, nie ma” – zaznaczył Radosław Fogiel.

