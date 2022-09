REKLAMA

Podczas konferencji prasowej Konfederacji, która odbyła się w Sejmie, poseł tej formacji Konrad Berkowicz wskazywał, że różnice między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością nie są znaczące. Wyjaśnił także na czym polega rola opozycji.

– Powiedzmy sobie jasno, od niemal dwóch dekad rządzi Polską jedna partia, nazywa się PO-PiS. Różnice między PO a PiS-em są pozorne – wskazał Berkowicz.

– Kolega Krzysztof Bosak powiedział o tym, że Platforma Obywatelska już oficjalnie zrezygnowała np. z wolnorynkowych punktów programowych, ale przypomnijmy sobie czasy, w których jeszcze nie rezygnowała z nich. Donald Tusk nawet, obejmując władzę, powiedział: przysięgam Polakom, że ktokolwiek w moim rządzie podniesie rękę za podwyżką podatków, to zostanie przeze mnie osobiście wyrzucony. Po czym, podczas rządów Platformy Obywatelskiej, została podniesiona akcyza, VAT, składka rentowa, zlikwidowano szereg ulg podatkowych – przypomniał.

– Też Donald Tusk śmiał się w ramach kampanii wyborczych z Jarosława Kaczyńskiego, że tylko człowiek bez prawa jazdy może postawić tyle fotoradarów na drogach, po czym Platforma Obywatelska naszpikowała absolutnie rekordowo fotoradarami całą Polskę – wyliczał.

– Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość w każdej kampanii grzmi, i teraz też symbolicznie macha szabelką, że walczy o interesy Polski w Unii Europejskiej. Tymczasem to właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie tylko podpisało Traktat Lizboński, ale teraz poszło jeszcze dalej, zgodziło się na kamienie milowe, uwikłało nas w Fundusz Zadłużenia, który jak widać, odbiera nam suwerenność – wskazał poseł Konfederacji.

– Więc te partie różnią się tylko, co najwyżej, tym, co mówią, ale nie tym, co robią. Jeżeli rozumiemy opozycję serio, czyli opozycja to jest siła polityczna, która chce coś zmienić w Polsce, no to jedyną opozycją jest oczywiście Konfederacja – podkreślił.

Berkowicz zaznaczył również, że PiS i PO to partie socjalistyczne. – Mamy do czynienia z dwiema partiami, które już właściwie jawnie są socjalistyczne, bo PiS to nie tylko mówi, ale robi, a Platforma już zaczęła to mówić, bo nie tylko nie kwestionuje np. socjalistycznego 500+, ale już mówi, że trzeba je podnieść do 700+ – powiedział.

– Mamy więc dwie partie socjalistyczne, jakieś tam różnice są. Między socjalizmem międzynarodowym w wydaniu Związku Radzieckiego i narodowym socjalizmem w wydaniu Trzeciej Rzeszy też jakieś różnice były, ale jest to socjalizm, któremu się sprzeciwiamy i my jako opozycja wobec tego systemu, systemu socjalnego, systemu poddaństwa na arenie międzynarodowej, chcemy wreszcie coś zmienić i zachęcamy do dostrzeżenia w całej okazałości tego faktu – podsumował Konrad Berkowicz.