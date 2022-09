REKLAMA

Ceny kartonowych opakowań mogą w najbliższym czasie wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Przełoży się to na ceny produktów – m.in. leków i produktów spożywczych – które sprzedaje się w tychże opakowaniach.

„Spodziewamy się opóźnień w realizacji dostaw surowców niezbędnych do produkcji opakowań” – prognozuje Zarząd Grupy Akomex. Producent prognozuje, że wpłynie to „na ceny m.in. leków i artykułów spożywczych”.

Na sytuację wpływ mają m.in. podwyżki cen surowców oraz prądu i gazu. W najbliższym czasie może być niestety tylko gorzej. Doniesienia o możliwych przerwach w dostawie mediów do firm i rosnące koszty energii, mogą tylko jeszcze bardziej wywindować ceny.

„Już teraz papiernie z Polski i Europy przygotowują się na różne możliwe scenariusze wprowadzając m.in. „dodatek energetyczny” w wysokości od 170 do nawet 500 euro za tonę surowca potrzebnego do produkcji opakowań kartonowych” – informuje Grupa Akomex.



– Producenci papieru z Polski, ale również ci zagraniczni nieustanie wprowadzają kolejne podwyżki na swoje produkty, które wykorzystujemy do produkcji opakowań kartonowych. W głównej mierze to efekt wzrostu cen energii i gazu, które obserwujemy w całej Europie. Niektórzy nasi kontrahenci mówią wprost o czasowym wstrzymaniu produkcji. Te czynniki na pewno wpłyną na zaburzenia w łańcuchu dostaw i w efekcie mogą doprowadzić do opóźnień w dostawach surowców do produkcji opakowań. Od początku roku intensywnie zwiększaliśmy stany magazynowe, ale nie możemy kontynuować tego działania – osiągnęliśmy ich maksymalny poziom – mówi Grzegorz Łajca, prezes Grupy Akomex.

– Papiernie skracają nam czas magazynowania surowca, podnoszą opłaty za magazynowanie. Od dawna płacimy za karton cenę z dnia dostawy a nie cenę użytą przy kalkulacji oferty dla klienta. Z drugiej zaś strony także my zmagamy się z istotnymi wzrostami kosztów produkcji. Rosną ceny transportu, farb, palet, ale najbardziej energii. W przyszłym roku za dostawy prądu do naszych zakładów produkcyjnych będziemy płacić więcej o nawet 250%!! Tak drastyczne podwyżki niestety muszą wpłynąć również na końcowe ceny naszych produktów. Szacuję, że jeśli sytuacja w najbliższych miesiącach się nie ustabilizuje ceny opakowań kartonowych mogą kolejny raz wzrosnąć o kilkanaście a nawet o kilkadziesiąt procent – dodaje.

Portal money.pl podaje, że w sektorze opakowań kartonowych w minionym roku nastąpiły gwałtowne wzrosty kosztów kartonu (o ponad 50 proc., a niektóre jego rodzaje nawet o 100 proc.) oraz wszystkich materiałów eksploatacyjnych.

Serwis podaje także, że zdrożały również palety, których używa się przy transporcie, i to o 170 proc. Kolejne produkty, które podrożały w zeszłym roku to: folia do pakowania o 60 proc., lakiery i farby używane w procesie produkcji opakowań kartonowych o 20 proc., a same pudła tekturowe używane w transporcie o 40 proc.