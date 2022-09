REKLAMA

Sąd holenderski skazał pięciu Brytyjczyków za bójkę w samolocie podczas lotu holenderskiej linii KLM na trasie z Manchesteru do Amsterdamu. 21 września uczestnicy dość ostrego starcia usłyszeli jednak wyroki w zawieszeniu.

Tymczasem po bójce kilka osób było rannych. Do walki doszło 5 maja po kłótni między dwiema grupami brytyjskich pasażerów. Dwóch mężczyzn rzekomo „wygłosiło rasistowskie uwagi do innej grupy czterech mężczyzn”, no i się zaczęło.

Fakty ustalał sąd w Haarlemie, położonym w pobliżu lotniska Schiphol w Amsterdamie. Aby uspokoić sytuację, kapitan postanowił wysadzić dwóch mężczyzn z samolotu zaraz po wylądowaniu w Amsterdamie.

Jednak sytuacja się zaogniła i zanim wysiedli doszło do bójki. 25-letni mężczyzna razem z trzema kolegami zaatakowali dwóch 33-latków. Przy okazji kilka osób zostało rannych, w tym kapitan i steward zostali lekko ranni, gdy usiłowali interweniować.

Czterech mężczyzn skazano na kary w zawieszeniu i ukarano grzywną po 1000 euro, piąty uczestnik bójki otrzymał karę dwóch tygodni pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 500 euro. Szósty mężczyzna został uniewinniony z braku dowodów. Prokuratura żądała kary czterech miesięcy pozbawienia wolności.

Six passengers arrested after brawl erupts on board KLM flight between Manchester and Amsterdam. 📹 MayaWilkinsonx pic.twitter.com/uqx2AFbzPa — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 5, 2022

Źródło: AFP