Nie tylko torebka ma dla kobiet duże znaczenie i jest istotnym dodatkiem. Otóż równie ważny jest portfel damski. Dziś przedstawimy Wam, jakie są najpopularniejsze fasony portfeli damskich. Doradzimy Wam też, czym kierować się przy wyborze.

Klasyczne portfele damskie skórzane

Portfel powinien być wygodny w użytkowaniu, ale też duże znaczenie ma jego estetyka. Wbrew pozorom portfel nie służy tylko do przechowywania gotówki czy kart, ale jest też dodatkiem do torebki. Nie można zapominać, że wiele kobiet nosi większe portfele damskie jako kopertówki. Jeżeli lubicie klasykę i ponadczasowy styl, to portfel damski skórzany będzie dla Was idealny. Możecie wybrać wariant wykonany np. ze skóry cielęcej, która jest miękka. Portfele damskie skórzane w prostokątnym kształcie nigdy nie wychodzą z mody i trzeba przyznać, że naprawdę dobrze się prezentują. Możecie zdecydować się na takie, które zapinane są na zamek, ale też napę bądź magnes. Zwróćcie jeszcze uwagę na środek portfela, gdzie powinny znaleźć się przegródki na banknoty i karty, ale też kieszonka na monety. Największą popularnością nadal cieszą się portfele damskie w kolorze czarnym bądź też czerwonym. Te drugie są niewątpliwie nietuzinkowe, szczególnie gdy są wykończone na wysoki połysk.

Wybór portfela – coś prostego czy sportowego?

Każda kobieta jest inna i ma inne potrzeby. Jednocześnie gusta często zmieniają się jak w kalejdoskopie. Oznacza to, że nie zawsze szuka się klasycznych, eleganckich modeli. Można również wybrać warianty bardziej sportowe czy też młodzieżowe. Tego typu portfele damskie zazwyczaj wykonane są z tworzywa sztucznego. Może być to np. materiał wodoodporny. Takie portfele damskie nie są też usztywniane, posiadają przegródki czy kieszonki na zamek. Często są zapinane na rzep. Takie rozwiązanie może nie jest bardzo estetyczne, ale trzeba przyznać, że jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Jeżeli szukacie bardzo minimalistycznego portfela damskiego, to możecie postawić na skórzaną portmonetkę. Jest ona niewielka, zatem bez problemu zmieści się w kieszeni czy w małej torebce. Wbrew pozorom pomieści nie tylko monety, ale również zwinięte banknoty. To świetny wybór gdy wybieracie się na imprezę czy niezobowiązujące spotkanie z przyjaciółmi.

W jakim kształcie są najpopularniejsze portfele damskie?

Portfele damskie dostępne są w naprawdę wielu wariantach. Najczęściej wybierany jest portfel damski składany, który posiada sporo przegródek i pomieści zarówno monety, banknoty, jak i dokumenty czy karty płatnicze. Składany portfel damski może być wielkości kopertówki, ale można wybrać też model, który mieści się w kieszeni. Skoro już wspomnieliśmy o kopertówkach, to rzeczywiście dostępne są portfele, które łudząco przypominają taką torebkę. Są nie tylko pojemne, ale też bardzo reprezentacyjne i są świetną alternatywą dla torebki. Pasują do małej czarnej, ale i eleganckiego garnituru damskiego. Możecie również wybrać portfel typu piórnik. Jest on charakterystycznie zapinany, zazwyczaj dookoła na zamek błyskawiczny. Wewnątrz znajdują się zwykle dwie przegródki. W jednej można trzymać karty, a w drugiej pieniądze. Jeżeli szukacie ciekawych portfeli damskich na prezent czy własny użytek, to świetny wybór różnorodnych modeli znajdziecie na stronie: https://www.skorzany.com/pl/c/Portfele-damskie/14