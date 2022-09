REKLAMA

W końcu nadeszła sprawiedliwość. Piotr Kraśko został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce za prowadzenie samochodu bez uprawnień.

Jak podaję media, Piotr Kraśko nie może już czuć się bezkarny. Okazuje się, że znany prezenter telewizji TVN będzie musiał zapłacić karę 100 tys. zł, a także ponieść koszty procesu sądowego. Co istotne, od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce nie ma odwołania. Wszystko przez to, że prowadził samochód, nie posiadając ważnego prawa jazdy.

„Chodzi o zdarzenie z 19 sierpnia 2016 r. W miejscowości Myszyniec przy ul. Pawłowskiego, prowadząc auto marki BMW Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol policji. Okazało się, że kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Zostały mu one cofnięte w 2014 r.” – informuje portal TVP Info, uzupełniając informacje przedstawione przez PAP.

Kraśko robi to nie pierwszy raz

Co warto podkreślić, Piotr Kraśko popisał się lekceważeniem przepisów prawa nie tylko w 2016 roku. Otóż w grudniu 2021 roku również został zatrzymany z tego samego powodu. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł i otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura co prawda odwołała się od tego wyroku, ale sąd utrzymał go w mocy.