Skutery wodne stały się narzędziem przemytu migrantów z Maroka do Hiszpanii. To wyjaśnia wysoką cenę takiej przejażdżki. Zjawisko to nasiliło się tego lata i coraz bardziej niepokoi hiszpańską Gwardię Cywilną.

Skutery wodne przewożące migrantów z wybrzeży Maroka masowo przybywały na plaże Andaluzji i Sebty. Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 6 września zidentyfikowano 288 osoby, którym w ten sposób udało się dostać do Hiszpanii na 147 skuterach.

Dane podwoiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to zatrzymano w sumie 124 migrantów, czy nawet z całym rokiem 2020, kiedy na skuterach wodnych przybyły 142 osoby. W tym roku nastąpił spadek napływu migrantów na półwysep i Baleary o 27,8% w porównaniu do 2021 r. (17 400 migrantów), ale nie dotyczy to przemytu z wykorzystaniem jet ski.

Spadek liczby nielegalnych migrantów w Hiszpanii to skutek współdziałania Maroka. Przy wsparciu finansowym Hiszpanii i Unii Europejskiej wzmocniono kontrole północnych wybrzeży tego kraju. Od 2019 r. także Cieśnina Gibraltarska podlega wzmocnionej kontroli po stronie marokańskiej.

Mafie zajmujące się przemytem ludzi sięgają po nowe metody, w tym skutery wodne, które dzięki swojej szybkości, ułatwiają przemyt. Przejazd skuterem na plaże Hiszpanii zajmuje 15-20 minut. Interes jest opłacalny, bo na najkrótszych trasach przejazd kosztuje około 6 000 euro, a na tych bardziej niebezpiecznych wzrasta nawet do 10 000 euro.

Jest ski zwykle startują w grupach, z dwoma lub trzema migrantami w roli pasażerów. Radar wykrywa je jako pojedynczy statek, a skutery się następnie rozpraszają. Agenci morscy mówią, że przechwycenie wszystkich jest prawie niemożliwe.

L’Association unifiée de la Guardia civil met en garde face au passage de migrants vers l’Espagne en jet-skihttps://t.co/G3gUkQ7ocu pic.twitter.com/zkjaIrKcr8 — TelQuel (@TelQuelOfficiel) August 29, 2022

Algerian smugglers come by jet-ski on Moroccan beaches and throw migrants, the Algerian regime is ready to do whatever it takes. pic.twitter.com/CE1cM07vdc — Zineb Riboua (@zriboua) June 28, 2022

Źródło: bladi.net