Rząd szykuje nowy program socjalny. Tym razem wymyślił, że będzie rozdawać laptopy i tablety dzieciom z III klas szkoły podstawowej.

Jak ujawnia portal gazeta.pl, w obozie rządzącym wpadli na pomysł zakupu z publicznych pieniędzy laptopów dla wszystkich uczniów z klas III szkoły podstawowej.

Program socjalny ma podobno zostać ogłoszony w połowie października, a sprzęt mógłby zostać przekazany trzecioklasistom wiosną lub jesienią 2023 roku. Wszystko ma kosztować 1,5 miliarda złotych.

W obecnym roku szkolnym do III klas szkoły podstawowej uczęszcza ok. 360 tys. uczniów. Oznacza to, że na każdy laptop przewidziano… 4 tys. zł. W niektórych przypadkach zamiast laptopów, do uczniów mają trafiać tablety.

W rządzie podobno trwają aktualnie dyskusje nad szczegółami programu socjalnego. Nie wiadomo, dlaczego laptopy mają otrzymać akurat trzecioklasiści, a nie np. uczniowie II lub IV klasy szkoły podstawowej.

Nietrudno natomiast odnieść wrażenie, że program szykowany jest pod przyszłoroczne wybory parlamentarne. PiS będzie chciał grzać temat i przypominać, że komputery uczniom obiecywał niegdyś rząd PO-PSL, ale nic z tego nie wyszło.