Rząd Kanady przygotowuje się do zniesienia wymogu szczepionek dla osób przekraczających granicę i testowania podróżnych – podały we wtorek kanadyjskie media.

Rząd federalny może znieść wymóg szczepień dla podróżnych z końcem września – podały we wtorek dzienniki „Toronto Star” i „The Globe and Mail”. Jak następnie podał publiczny nadawca CBC, powołując się na własne źródła, rząd „skłania się” do zniesienia obowiązku szczepionek dla osób przybywających do Kanady oraz losowego testowania, brakuje ostatecznej akceptacji premiera Justina Trudeau.

Z końcem września br. kończy się również termin obecnego rozporządzenia rządu w sprawie wymogu szczepionek na granicach, rząd może go nie przedłużać.

„The Globe and Mail” podał, że obowiązek noszenia maseczek w samolotach i pociągach miałby pozostać.

W połowie lipca br. rząd Kanady przywrócił losowe testowanie podróżnych przylatujących do Kanady, zawieszone 11 czerwca br. Testy na koronawirusa – losowe dla osób zaszczepionych i obowiązkowe dla niezaszczepionych i nie w pełni zaszczepionych – od tego czasu przeprowadzane są poza budynkami lotnisk.

Obecnie wszyscy podróżni muszą użyć aplikacji ArriveCan lub rządowej strony internetowej, gdzie wpisuje się informacje o szczepionkach. Według mediów, użycie ArriveCan ma stać się nieobowiązkowe.

Również we wtorek grupa kanadyjskich parlamentarzystów i burmistrzów nadgranicznych miast w Kanadzie i USA zwróciła się do rządu Kanady i administracji amerykańskiej z listem otwartym wzywającym do zakończenia testów nadal obowiązujących w Kanadzie i w USA.

Minister zdrowia Jean-Yves Duclos powiedział we wtorek w wywiadzie dla „The Toronto Star”, że rząd wkrótce przedstawi zasady, według których będzie przeprowadzony przegląd działań podczas pandemii, z punktu widzenia ochrony zdrowia i służby zdrowia, w perspektywie gospodarczej i społecznej.