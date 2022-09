REKLAMA

To nie żart. Zużyte maseczki noszone w związku z mniemaną pandemią i jednorazowe rękawiczki można wykorzystać do produkcji wzmocnionego asfaltu – ustalili naukowcy z trzech uniwersytetów we Włoszech, którzy pracują nad tym projektem. Próby techniczne, jakie przeprowadzili, pokazują, że wyprodukowany tą metodą asfalt jest znacznie wyższej jakości.

Nad linią produkcji asfaltu, wzmocnionego dzięki materiałowi uzyskanemu z recyklingu maseczek i rękawiczek pracują eksperci z uniwersytetów w Viterbo oraz Bergamo i uczelni E-Campus. Projekt ten finansowany jest przez włoskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej.

Naukowcy postanowili dać drugie życie ogromnym ilościom środków ochrony osobistej, używanym od dwóch i pół roku, gdy zaczęła się pandemia.

– Zadaliśmy sobie pytanie, co można zrobić z naszymi zużytymi maseczkami i rękawiczkami, jeśli chcemy, aby nie były traktowane jako śmieci nieprzeznaczone do segregacji. Dzięki naszemu projektowi mogą być wykorzystywane do produkcji nawierzchni drogowej – powiedział dziennikowi „La Repubblica” badacz Marco Marconi z uniwersytetu w Viterbo. Podkreślił, że rozdrobnione maseczki i rękawiczki dodawane są do mieszkanki kruszywa i bitumu jako materiał wzmacniający.

– A to oznacza dłuższą trwałość nawierzchni drogowej, mniejsze wykorzystanie surowców, oszczędności, a także korzyści dla środowiska – wyjaśnił.