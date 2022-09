REKLAMA

Sekretarz stanu USA Antony Blinken twierdzi, że przywódcy Chin i Indii naciskają Władimira Putina, by wycofał się ze swojej „specjalnej operacji” na Ukrainie.

Według Blinkena podczas spotkania Władimira Putina z premierem Indii Norendrą Modim i przywódcą Chin Xi Jinpingiem obaj politycy naciskali na rosyjskiego prezydenta, by ten wycofał się z działań na Ukrainie.

REKLAMA

Putin spotkał się z przywódcami tych azjatyckich państw w Samarkandzie w Uzbekistanie na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

– Wierzę, że to, co słyszymy ze strony Chin i Indii, odzwierciedla obawy na całym świecie o wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę nie tylko pod kątem narodu ukraińskiego – powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Jego zdaniem to „zwiększa nacisk na Rosję, by zakończyła agresję”.

– To nie czas na wojnę – powiedział do Putina premier Modi w Samarkandzie.

– Znam pana stanowisko w sprawie konfliktu na Ukrainie, pana obawy (…) Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej wszystko się skończyło – odpowiedział rosyjski prezydent.

Również Xi nawiązywał prawdopodobnie do naruszenia przez Rosję granicy suwerennej Ukrainy. – Musimy wspólnie przeciwstawić się ingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw pod jakimkolwiek pretekstem i mocno trzymać naszą przyszłość i przeznaczenie naszych państw w swoich rękach – powiedział Chińczyk.

W rozmowie z dziennikarzami Putin powiedział, że dziękuje liderowi Xi za jego „wyważone stanowisko” ws. działań Rosji na Ukrainie i obiecał mu „wyjaśnienia”, by rozwiać „wszelkie obawy” przywódcy komunistycznych Chin.