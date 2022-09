Jak urządzić małą łazienkę? Sprawdź inspiracje

Łazienka jest jedynym z najbardziej funkcjonalnych pomieszczeń w każdym domu. Nic więc dziwnego, że każdy z nas zastanawia się nad jej właściwą aranżacją. Jak urządzić małą łazienkę? Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy!

Kluczowe zasady w aranżacji małej łazienki

Aranżacja małej łazienki wymaga dużej wiedzy i bardzo dobrego rozplanowania przestrzeni. Warto także kierować się kilkoma kluczowymi zasadami, które pozwolą na perfekcyjne zaaranżowanie małej przestrzeni. Jak urządzić małą łazienkę, by cieszyła nas swoim designem oraz pozwalała na maksymalną wygodę i komfort? Przede wszystkim należy kierować się czterema, głównymi zasadami, które znacznie ułatwią nam wykonanie aranżacji małej łazienki. Należą do nich:

1. Szukanie funkcjonalnych oraz designerskich elementów wyposażenia,

2. Zasada minimalizmu,

3. Wybór jednego konkretnego stylu architektonicznego,

4. Zasada oszczędności miejsca.

Funkcjonalne i designerskie wyposażenie

Pierwszą, kluczową zasadą podczas aranżacji małej łazienki jest szukanie takich elementów wyposażenia, które łączą w sobie doskonały wygląd, jak również perfekcyjne zastosowanie i funkcjonalność. Przykładem doskonałego rozwiązania są szafki łazienkowe wiszące. To wykorzystanie przestrzeni ściennej, która umożliwia przechowywanie wielu, przydatnych rzeczy w każdej łazience, takich jak ręczniki, kosmetyki czy elementy dekoracyjne.

Mniej, znaczy więcej

Aranżując łazienkę o małej powierzchni, cały czas należy kierować się zasadą minimalizmu. W praktyce oznacza to, że musimy zastanowić się dwukrotnie nad umieszczeniem oraz zakupem konkretnych elementów. Co więcej, w pierwszej kolejności należy rozlokować elementy obowiązkowe każdej łazienki, takie jak kabina prysznicowa bądź wanna, umywalka, lustro czy toaleta, a dopiero później dodatkowe akcesoria.

Wybór jednego stylu architektonicznego

Urządzając małą łazienkę, warto zdecydować się na jeden konkretny styl architektoniczny. Małe wnętrza bardzo lubią wyposażenie, które jest do siebie dopasowane. Styl boho, klasyczny, art-deco, industrialny. Bez znaczenia pozostaje wybór. Każdy ze stylów posiada swoje własne, unikatowe cechy, dzięki którym będziemy mogli stworzyć i dobrać wyposażenie utrzymane w jednolitym charakterze.

Rozwiązania, które zaoszczędzą miejsce

By móc cieszyć się designem i funkcjonalnością naszych małych łazienek, warto kierować się w myśl zasady, która mówi o szukaniu praktycznych mebli łazienkowych. Gdy np. szukamy lustra do naszej łazienki, wówczas warto wybrać wariant z ukrytymi pod nimi półkami, w których umieścić można wiele, różnorodnych przedmiotów, które nie będą widoczne „na pierwszy rzut oka”, co pozwoli na stworzenie większej przestrzeni.

Dekoracja kluczem do osiągnięcia spektakularnych efektów

By efektywnie zaaranżować małą łazienkę, warto pamiętać także o właściwie dobranych dekoracjach. Jednym z najbardziej popularnych są dywaniki łazienkowe. Nie dość, że pozwolą na miłe otulenie rozgrzanej po kąpieli czy prysznicu stopy, to dodatkowo ich szeroka różnorodność kolorów pozwala na dodanie wnętrzu unikatowego charakteru i wyrazu. Aranżując małą łazienkę, warto wybrać także właściwe dopasowane kolorystycznie świece. Zajmują mało miejsca, można je zapalić, co pozwoli na przytulny klimat. Mała łazienka to także doskonałe miejsce na roślinę. Mała ilość światła nie przeszkadza takim gatunkom jak bluszcz, skrzydłokwiat, paprotka, anturium czy filodendron. Wybór zależy od naszych indywidualnych upodobań i preferencji.

Opracowanie dobrego projektu oraz przemyślany dobór wyposażenia sprawi, że nasza mała łazienka będzie doskonale zaaranżowanym pomieszczeniem.