Ramzan Kadyrow nie odpuści, póki nie dopadnie czeczeńskiego separatysty i generała Achmeda Zakajewa. Chce jego głowy.

Wizja góry pieniędzy i nieograniczonej wolności może skusić niejednego śmiałka. To właśnie obiecuje przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow w zamian za zabicie separatysty Achmeda Zakajewa. To czeczeński generał brygady i działacz polityczny, który od 2006 roku stoi na czele nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Czeczeńskiej Republiki Iczkerii.

„Zakajew jest w strefie konfliktu. Kto go znajdzie, musi go zniszczyć” – napisał Ramzan Kadyrow na swoim Telegramie, zwracając się do pobratymców walczących po obu stronach konfliktu na Ukrainie.

Kadyrow nienawidzi Zakajewa

Co ciekawe, to nie pierwszy raz jak Kadyrow grozi Zakajewowi śmiercią. Wystarczy wspomnieć o tym, że w styczniu 2021 roku wzywał go do powrotu do kraju. Jak wówczas obwieszczał, zabije go samodzielnie, strzelając mu prosto w czoło.

Dwa miesiące później w Czeczenii wszczęto przeciwko niemu sprawę karną na podstawie zarzutów o terroryzm. Oczywiście proces odbył się zaocznie, bo generał nadal przebywa na wolności. Jak więc widzimy, są to śmiertelni wrogowie.