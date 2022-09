REKLAMA

Ukraińcy lekarze, pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, mogą zgłosić się do Centrum Medycznego Dobrzyńska we Wrocławiu po wsparcie związane z podjęciem pracy.

Do tej pory z działającego w Centrum Medycznym Dobrzyńska we Wrocławiu punkt pomocy zawodowej skorzystało 30 obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w podmiotach medycznych. To pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale przede wszystkim lekarze o różnych specjalizacjach m.in.: anestezjolog, pediatra, endokrynolog, chirurg, urolog, czy stomatolog.

– Chcemy wspierać lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy dając im możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Potrzebujemy ich również w naszych dolnośląskich szpitalach – powiedział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Pracownicy punktu pomagają obywatelom Ukrainy m.in. w tłumaczeniu i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce. Przekazywane są tam też informacje o wolnych miejscach pracy na terenie Dolnego Śląska w podmiotach leczniczych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.