REKLAMA

– To będą kolejne dwa quasi stany nadzwyczajne, za pomocą których można będzie właśnie ograniczać nasze prawa wpisane do Konstytucji – mówił o nowym pisowskim projekcie mecenas Jacek Wilk (KORWiN, Konfederacja).

Szeroko komentowana w ostatnim czasie ustawa o ochronie ludności sprawi m.in., że Rada Ministrów, ale też premier czy wojewoda, będą mogli ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej bez wypłaty odszkodowań.

REKLAMA

Zdaniem mecenasa Wilka najgroźniejsze jest to, że rząd chce móc wprowadzać rzeczone stany „bez żadnej kontroli parlamentu, bez ustawy”. – Ot tak po prostu sobie stwierdzają ci panowie pewnego dnia, że tutaj na obszarze, albo w tym zakresie Konstytucja nie obowiązuje i obywatelu musisz się podporządkować policyjnym rygorom – mówi korwinista.

Według Jacka Wilka to będzie prawo „o charakterze szykany”, które wprowadzi „dekret policyjny” i „akt prawny o charakterze terroru. – Nie bójmy się tego powiedzieć – stwierdza Jacek Wilk.

Zdaniem mecenasa po wprowadzeniu omawianych stanów „policja i służby siłowe będą mogły robić co będą chciały”. Wśród najdziwniejszych zakazów i nakazów, które pojawiają się w projekcie, Wilk wymienia m.in. nakaz „rozbiórki budynku”. – Po co to komu? – zastanawia się ekspert.

– To jest przerażające, co będą mogły robić władze na podstawie tylko decyzji administracyjnej – stwierdza Jacek Wilk.

Wilk zwraca uwagę również na to, że „nie ważne jakie szkody państwo wyrządzi, to nie będzie ponosiło za to odpowiedzialności”, jeśli rzeczona ustawa wejdzie w życie.

Kolejnym niebezpiecznym podpunktem są „zamówienia publiczne bez przetargów”. – To już czujemy mniej więcej, co się może święcić – stwierdza ekspert. Wilk obawia się, że dzięki temu przepisowi do zleceń dobierać się będą tylko „wybrańcy i ulubieńcy władzy”. Stojący obok Grzegorz Braun określił to zjawisko „sasinadą”.

Sam Wilk zauważa, że lista niebezpiecznych przepisów w projekcie ustawy jest zbyt długa, by wymienić je wszystkie podczas konferencji.

Cała konferencja:

Konfederacja bije na alarm! Nie dla bandyckiej ustawy PiS o "ochronie ludności"! https://t.co/jPQQxJpUjA — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 21, 2022