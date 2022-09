REKLAMA

Znacząca większość badanych uważa, że Polska nie jest przygotowana na kryzys energetyczny; przeciwnego zdania jest tylko kilkanaście proc., a niewiele mniej nie ma w tym temacie zdania – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

W sondażu zapytano Polaków o to, jak ich zdaniem Polska przygotowana jest na obecny kryzys energetyczny. 71 proc. ankietowanych odpowiedziało na pytanie, że „źle”; 16 proc. badanych odparło, że „dobrze”, a 13 proc. odpowiedziało – „nie wiem”.

W badaniu zwrócono uwagę, że według ekspertów może to się odbić na poparciu dla PiS.

„W składach z opałem brakuje węgla, a dostarczany statkami węgiel z importu okazał się paliwem słabej jakości. Nie ma pewności czy nie zabraknie w zimie gazu, bo rząd nie zawarł jeszcze umów na dostawy tego paliwa przez rurociąg Baltic Pipe. Do tego od stycznia zdrożeją rachunki za prąd” – czytamy.

– Kryzys zakończy się 50 proc. spadkiem poparcia dla PiS, czyli pozostanie tylko ok. 20 proc. wyborców – prognozuje w sondażu politolog Kazimierz Klik. – Jeśli ktoś z wyborców PiS jeszcze nie jest przekonany, czy przestać popierać partię, wkrótce przekona go do tego życie – dodał.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-15 września 2022 r na reprezentatywnej próbie 1075 dorosłych Polaków.