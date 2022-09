REKLAMA

Prezydent Zełenski będzie musiał zająć się petycją o wprowadzenie wegańskich i wegetariańskich racji żywnościowych w armii.

Jak informuje ukraińska agencja informacyjna Unian, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał petycję w sprawie wprowadzenia wegetariańskich i wegańskich suchych racji żywnościowych dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Co ciekawe, pod wnioskiem znalazło się ponad 25 tys. podpisów, co już obliguje głowę państwa do zajęcia konkretnego stanowiska.

„Wprowadzenie do istniejących suchych racji żywnościowych dodatkowych pozycji, które mogą uwzględniać te cechy, będzie w stanie rozwiązać problem, w szczególności w przypadku braku «kuchni», czyli na obszarach bezpośredniego wykonywania zadań” – wskazuje oficer wojskowy ukraińskiej armii Petro Pawłow, autor i pomysłodawca całej petycji.

Zełenski pomoże weganom?

Jak wskazują wnioskodawcy, wegetariańskie oraz wegańskie jedzenie jest potrzebne dla żołnierzy, którzy nie spożywają produktów mięsnych i/lub produktów pochodzenia zwierzęcego ze względów etycznych, teistów, osób z ograniczoną zdolnością organizmu do przyswajania laktozy oraz ciepiących na sporadyczne problemy trawienne. Jak więc widzimy, wielu wojaków jest zainteresowanych tym, aby prezydent Zełenski wyraził zgodę na reformy.

Ukraiński oficer przekonuje, że nie ma przeciwskazań do wprowadzenia takiej żywności, a zwłaszcza że produkty pochodzenia roślinnego są w wielu przypadkach tańsze. Jego zdaniem taki krok przybliży ukraińską armię do zachodnich standardów, a nawet zwycięstwa w wojnie z Rosją. Jakby tego było mało, w grę wchodzi ochrona lokalnego ekosystemu. Krótko mówiąc, same plusy.