REKLAMA

– Czy obowiązuje nadal hasło „PiS, PO – jedno zło”? – zapytał Krzysztofa Bosa Bogdan Rymanowski w Radiu ZET. Narodowiec odpowiedział, że „to są różne rodzaje zła”.

Krzysztof Bosak uważa, że PiS i PO to partie „komplementarne”. – Te partie mają różne wady, ale te wady tak samo ciążą Polakom – uważa poseł Konfederacji.

REKLAMA

Polityk zauważył również, że „oni się w bardzo wielu sprawach zgadzają, na przykład jeżeli chodzi o podwyższanie podatków”.

– My mamy najmniejszą zgodność głosowań z rządem. To jest ciekawa rzecz, którą opinia publiczna powinna wiedzieć, że Konfederacja najrzadziej, w najmniejszym stopniu zgodność z rządem. Te partie teoretycznie bardziej opozycyjne, które nazywają się totalną opozycją jak Lewica czy Platforma one znaczenie częściej głosują z rządem niż my – stwierdził przedstawiciel narodowego skrzydła Konfederacji.

Koalicja PiS i Konfederacji?

Krzysztof Bosak nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy możliwa po wyborach byłaby koalicja PiS-u i Konfederacji, ale skrytykował obecne działania partii rządzącej.

Polityk zauważył m.in., że pisowski rząd wziął postulat konfederatów o kwocie wolnej od podatku, wykoślawił go i wprowadził w życie w taki sposób, że nic z niego nie zostało. Narodowiec krytycznie wypowiedział się także na temat działań rządu w czasie pandemii koronawirusa.

– To co robił minister Niedzielski, czyli zamykanie ochrony zdrowia, dezorganizacja życia społecznego Polaków lockdownami. Przecież w tej chwili bankrutują firmy w branży gastronomicznej, którym dramatycznie wzrosły ceny gazu, prądu, które były jeszcze osłabione lockdownami. To się nie musiało wydarzyć. To były decyzje konkretnych ludzi – wskazuje Bosak. Zdaniem posła Konfederacji ci ludzie „powinni odejść z polityki”.