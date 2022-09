REKLAMA

Sanitarystka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, która strofowała ostatnio prezydenta USA Joe Bidena, potrafi też wyciągać logiczne wnioski. Szczerze przyznaje, że zainteresowanie covidowymi szczepieniami spada i czwartą dawkę dwudawkowej szczepionki przyjmie mniej osób niż poprzednie.

O kolejnej dawce szczepionki przeciw COVID-19 Szuster-Ciesielska mówi jak o towarze, który powinno się reklamować na długo przed wejściem na rynek. A że kampanii, o jakiej marzy się sanitarystce nie ma, to Szuster-Ciesielska nie przewiduje dużego zainteresowania preparatami.

– Co prawda minister zdrowia zapowiedział, że taka akcja ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu, ale nawet z marketingowego punktu widzenia jest to zbyt późno, bo zwykle towary reklamuje się zanim wejdą na rynek. Już nie mówiąc o szczepionkach, taka akcja jest potrzebna z wyprzedzeniem, aby można było przygotować grunt, oswoić ludzi, powiadomić o zapisach, żeby każdy mógł sobie to na spokojnie przemyśleć i zaplanować – twierdzi.

Jej zdaniem, nie ma co się dziwić, że mało osób przyjmuje kolejną dawkę, bo w pełni zaszczepionych jest niecałe 60 proc. Polaków, a 40 proc. – pierwszą dawką przypominającą. W tym miejscu pragniemy zwrócić sanitarystom uwagę, że mogliby wreszcie ustalić wspólną wersję „w pełni zaszczepionego”. Jedni bowiem uznają za takich ludzi po trzech dawkach, a inni już po dwóch dawkach.

– Można przypuszczać, że chętnych do drugiej dawki przypominającej będzie jeszcze mniej. Nie mówiąc już o tym, że nie ma społecznej świadomości, ani zachęt czy informacji wyjaśniających, dlaczego jest taka potrzeba – powiedziała.

Szuster-Ciesielska: Mówi się o wariancie Omicron BA.2.75

Ubolewa, że epidemia jest coraz bardziej bagatelizowana ze względu na to, że większości społeczeństwa bardzo spowszedniały informacje na ten temat.

Dodała, że ostatni wzrost zachorowań na covida związany był z zakończeniem wakacji i powrotem dzieci do szkół, a dorosłych do pracy. Przewiduje, że sytuacja za chwilę może się ustabilizować, ale może się też nie ustabilizować.

– Wydaje się, że ta sytuacja zaczyna się już stabilizować, ale wcale nie jest powiedziane, że za chwilę nie ulegnie to zmianie. Już w tej chwili wskazywane są bardzo prawdopodobne warianty koronawirusa, które mogą zacząć wkrótce dominować. Mówi się o wariancie Omicron BA.2.75, który występuje w Indiach, ale już obecny jest w ponad dziesięciu krajach – przekazała prof. Szuster-Ciesielska.