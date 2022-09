REKLAMA

Na Łotwie wraca obowiązkowa służba wojskowa. Obejmie mężczyzn z wieku od 18 do 27 lat. Powrót służby wojskowej definitywnie przegłosował tamtejszy parlament.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej już w lipcu zapowiadał minister obrony Łotwy Artis Pabriks. Dwa miesiące później ustawa wylądowała w parlamencie i została przegłosowana stosunkiem głosów 57 do 18.



W praktyce będzie to wyglądać tak, że stopniowo pobór do wojska wróci od 2023 roku, a w pełni obowiązkowa służba zacznie obowiązywać w 2028 roku.

W przyszłym roku zapowiedziano dwa pobory. W styczniu mają zgłaszać się ochotnicy. Tamtejsze służby liczą na minimum 500 zgłoszeń. W lipcu ma się odbyć drugi pobór, ale tym razem kolejne 500 osób zostanie wcielone do służby obowiązkowo.

Służba będzie trwała 12 miesięcy, w tym czasie przewidziano miesiąc urlopu. Trzy miesiące będzie trwało szkolenie wstępne, kolejne trzy szkolenie specjalistyczne, a pięć miesięcy służba w konkretnej jednostce. Wynagrodzenie wyniesie 400 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży.

Od 2028 roku roczną służbę w wojsku mają odbyć wszyscy Łotysze w wieku od 18 do 27 lat. Jeśli osoba w wieku poborowym studiuje, będzie mogła odroczyć służbę do czasu ukończenia studiów.

Dla osób, które z różnych względów nie będą mogły odbyć służby, przewidziano możliwość służby zastępczej w instytucjach państwowych, placówkach ochrony zdrowia czy opieki społecznej.

Kobiety też będą mogły przystąpić do służby wojskowej, ale na zasadzie dobrowolności.

Saeima has sent the law on reintroducing mandatory military conscription for men aged 18-27 to the Defense committee with 57 votes in favor and 18 against. pic.twitter.com/UksaHuSv85

— lv_votes (@lv_votes) September 22, 2022