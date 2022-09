Współpraca z niemieckimi firmami. Co trzeba wiedzieć?

Niemcy to główny kierunek polskiego eksportu i importu. Co warto wiedzieć o wymianie handlowej między naszymi krajami i współpracy z niemieckimi firmami?

Relacje polsko-niemieckie są pełne niejednoznaczności. Z jednej strony cechuje nie do końca przepracowana historia i wciąż żywe polityczne napięcia, z drugiej – współpraca na polu kulturalnym i gospodarczym. Dla wielu polskich przedsiębiorców odbiorcy zza Odry są kluczowymi partnerami handlowymi. Jest więc bardzo prawdopodobne, że prowadząc firmę prędzej czy później zetkniecie się z niemieckimi kontrahentami.

Niemcy – kluczowy partner handlowy Polski

W samym tylko 2020 łączna wartość wymiany handlowej z naszymi zachodnimi sąsiadami wyniosła 123,2 miliardów euro. Co ważne, wartość ta od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie i jest uzależniona od wzrostu PKB obu krajów. O znaczeniu gospodarczych relacji na linii Polska-Niemcy dobrze świadczy też udział eksportu za Odrę w ogólnym bilansie naszego kraju, który wynosi ok. 30 proc. Więcej ogólnych informacji o strukturze niemieckiej gospodarki możecie znaleźć na https://ru-geld.de/pl/.

Niemieckie firmy należą też do najważniejszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Jak w 2019 ocenił Federalny Bank Niemiec, od 1989 do tego momentu inwestycje naszych zachodnich sąsiadów były warte łącznie 39 miliardów euro. Polskie inwestycje za Odrą były zaś warte 2 miliardy euro, co jak na nasz kraj jest bardzo wysokim wynikiem.

Współpraca Polski z Niemcami – najważniejsze branże

Jeśli chodzi o branże, które w największej mierze generują obroty handlowe między oboma brzegami Odry, w pierwszej kolejności należy wspomnieć o motoryzacji. Co ciekawe, chodzi nie tylko o import z Niemiec, ale też polski eksport. Części oraz akcesoria motoryzacyjne stanowiły bowiem trzeci najczęściej eksportowany za Odrę typ produktów. Polscy importerzy od naszych zachodnich sąsiadów kupują ponadto elektronikę oraz leki.

Niemcy z kolei są bardzo zainteresowani polskim sektorem meblarskim. To właśnie meble i ich części były najczęściej eksportowanymi z naszego kraju towarami. Za zachodnią granicą z dużą uwagą przygląda się też rozwojowi nowych technologii nad Wisłą, a coraz więcej firm kupuje od polskich firm oprogramowanie i komponenty sprzętu elektronicznego.

Niemiecka etykieta biznesowa. Co trzeba wiedzieć?

Wspomniane branże nie są wyjątkami, a ożywione kontakty widać właściwie we wszystkich sektorach. Niezależnie od tego, czym zajmuje się wasza firma, warto więc poznać przynajmniej podstawowe zasady współpracy z niemieckimi kontrahentami. Za Odrą etykieta biznesowa wygląda nieco inaczej i łatwo popełnić gafę, która w skrajnych przypadkach może zaważyć na przyszłej współpracy.

Po pierwsze musicie przygotować się na to, że nawet w kluczowych kwestiach będziecie kontaktować się z pracownikami spoza kadry kierowniczej, którzy w niemieckiej kulturze pracy są dużo bardziej samodzielni niż nad Wisłą. Dużą wagę należy też przyłożyć do precyzji komunikacji, rzetelności i punktualności. Bądźcie też gotowi na wyraźne oddzielenie życia osobistego od zawodowego. Przejście na bardziej prywatną stopę, a nawet mniej formalny sposób bycia nie muszą więc spotkać się z pozytywnym odbiorem ze strony niemieckich kontrahentów. Poza tym ważne jest przynajmniej podstawowe przygotowanie merytoryczne z zakresu historii, kultury i geografii, włączając landy w Niemczech. https://ru-geld.de/pl/country/federal-states/ – pod tym linkiem znajdziecie też listę i mapę krajów związkowych Niemiec z ich stolicami.