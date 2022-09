REKLAMA

Iran w sobotę 24 września wyraził „ubolewanie” z powodu decyzji Kijowa o „znacznym obniżeniu obecności dyplomatycznej Iranu w tym kraju”. Ukraina poprosiła o wyjazd z kraju ambasadora Republiki Islamskiej.

Decyzja była odwetem za dostawy broni z Teheranu do Moskwy. Poszło głównie o „samobójcze drony Shahed 136 i modele Shahed 129, produkcji irańskiej, którymi Rosja zaatakowała ostatnio m.in. Odessę. Kijów od pewnego czasu donosiło atakach takich dronów i kilku ich zestrzeleniach. Armia Ukrainy twierdziła także w piątek, że zestrzeliła drona Mohajer-6, również produkcji irańskiej, ale w innym obszarze.

Partia irańskich dronów została wysłana przez Morze Kaspijskie do Rosji po wizycie w połowie lipca Władimira Putina w Iranie. Niewykluczone, że w trakcie tej wizyty Władimir Putin sfinalizował dostawę. Ukraina uznała to za krok nieprzyjazny.

Po odwołaniu ambasadora, Nasser Kanani – rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że „Teheran wyraża ubolewanie z powodu decyzji rządu ukraińskiego w sprawie stosunków dyplomatycznych z Islamską Republiką Iranu”.

Jego zdaniem , „ta decyzja opiera się na bezpodstawnych informacjach przekazanych przez propagandę zagranicznych mediów”, która jest skierowana przeciwko Teheranowi. Nasser Kanani podkreślił „jasną politykę aktywnej neutralności” swojego kraju w konflikcie między Ukrainą a Rosją. Dodał, że jednak Iran zareaguje „odpowiednio na decyzję ukraińskiego rządu”, konkluduje Teheran.

