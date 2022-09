REKLAMA

Nie chcemy wojny, dlatego musimy mieć armię, która odstraszy. Musimy się porządnie uzbroić – mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że w polskim budżecie na przyszły rok zaplanowano już wydatki na zbrojenia.

Kaczyński podczas spotkania przedwyborczego z mieszkańcami Wrocławia zwrócił uwagę na wyzwania, które stoją przed Polską. W tym kontekście wymienił wojnę za naszą wschodnia granicą. „To jest wojna także o naszą niepodległość. To jest wojna także o nasz obraz w świecie, który się niebywale poprawił (…) bez tego rządu to nie miałoby miejsca” – mówił.

Jak dodał, Polska musi uniknąć ataku Rosji. „A to z jednej strony oznacza wspieranie Ukraińców, a z drugiej strony także i to, że sami musimy się porządnie uzbroić. Ta broń, która dzisiaj znakomicie służy Ukraińcom powinna być także w Polsce. Mamy jej dużo za mało, musimy mieć jej dużo więcej. Musimy ją kupić” – powiedział Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że wydatki na polskie zbrojenia są już zaplanowane. „Mimo inflacji jest to gigantyczny skok do przodu. My robimy to, co należy do dobrego rządu, a nie takiego, który opowiada bajeczki, że nas UE obroni” – dodał prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego musimy być bardzo dobrze uzbrojeni i mieć dobrą armię. Musimy mieć armię, która odstraszy. Przecież my wojny nie chcemy (…), ale chcemy radykalnie zniechęcić Putina do tego, żeby posuwał się dalej” – dodał.